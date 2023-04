PREDSEDNIK VUČIĆ DANAS NA OTVARANJU DEONICE MORAVSKOG KORIDORA: Prva "pametna" saobraćajnica u Srbiji (FOTO)

Foto: Video plus

od pojata do makrešana

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas otvaranju deonice Moravskog koridora od Pojata do Makrešana.

Otvaranje te deonice Moravskog koridora predviđeno je za 10:00 sati.

Prva deonica Moravskog koridora od Pojata do Makrešana duga je 16,9 kilometara, a do oktobra bi trebalo da bude završeno dodatnih 10,7 kilometra do Koševa, čime će Kruševac biti povezan sa autoputem.

Gradnja Moravskog koridora u dužini od 112 kilometara počela je u decembru 2019. godine Radove izvodi konzorcijum američke kompanije Behtel i turske Enka, a ugovor je vredan blizu 800 miliona evra.

Moravski koridor ukupno je dug 112 kilometara, spojiće auto-put E75 kod Pojata i Miloš Veliki kod Preljine, ali i gradove u dolini Zapadne Morave: Ćićevac, Varvarin, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak.

Prva "pametna" saobraćajnica Radi se o prvom digitalnom auto-putu u Srbiji, ali i najširem sa ukupnom širinom od 30 metara. Projektovana maksimalna brzina biće 130 kilometara na sat. Na deonici Pojate – Makrešane, dugoj 16,5 kilometara, izgrađena je jedna raskrsnica između Ćićevca i Varvarina, čime će ove dve opštine biti povezane na novi auto-put, ali i 7 mostova ukupne dužine 1.984 metara, 4 nadvožnjaka dužine 282 metra, kao i dva hidrotehnička objekta i jedno parkiralište “Moravište". (Ž. Milenković)

Nakon završetka deonice od Makrešana do Koševa, čiji su radovi u poodmakloj fazi, a prema najavama državnih funkcionera, kraj radova se očekuje do 30. septembra, gradska zona Kruševca će sa auto-putem biti povezana na tri ulazno-izlazne tačke i to: na pravcu kružnog toka kod fudbalskog stadiona “Borca” u Bivolju, na pravcu prema Jasičkom putu i kod Koševa.

