ŽESTOKA RASPRAVA U EMISIJI UŽIVO: Od 1. jula LGBT osobe u Rusiji moraju na "LEČENJE"! Azdejković: Čajkovski se prevrće u grobu

U emisiji Puls Srbije, potpredsednica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta i novinar/gej aktivista Predrag Azdejković su diskutovali o kontroverznoj uredbi koju je potpisao ruski predsednik Vladimir Putin, a koja se odnosi na angažovanje seksologa radi "prevladavanja" homoseksualnosti i drugih seksualnih "mentalnih poremećaja" u Rusiji.

Putin smatra da je homoseksualnost znak moralnog propadanja u zapadnim zemljama i da je Rusija treba zaštititi od takvog uticaja. Rasprava se fokusirala na pitanje da li je ova uredba još jedan napad na LGBT zajednicu ili se iza nje krije nešto drugo.

Azdejković je izneo stav da je ova uredba politički manevar, naglašavajući da se LGBT tema često koristi kao distrakcija od drugih važnih pitanja, poput rata u Ukrajini.

- Kada je to izjavio Putin mislim da se Čajkovski prevrnuo u grobu, pošto je Čajkovski bio homoseksualac. Mislim da je ovo politički manevar jer kako prolazi vreme vidimo da je LGBT tema način da se skrene pažnja sa nečeg. Svi se bave LGBT, a niko se ne bavi pravim stvarima a to je rat u Ukrajini - rekao je Azdejković.

- Homoseksualnost je skinuta sa liste bolesti još odavno, pa tako je i u Srbiji. Ako lekari kažu da nije bolest onda je ovo politički čin. Putin i ostali koji su glasali za uredbu se u to ne razumeju. Mislim da je to samo još jedno maltretiranje LGBT zajednice u Rusiji koja i jeste predstavljena kao antiruska i prozapadna. Tako da ni javno mnjenje nije na strani LGBT zajednice u Rusiji, pa su našli dežurnog krivca na koga mogu da svale sve i skrenu pažnju kada može da se skrene pažnja - rekao je Azdejković.

Radeta je, s druge strane, iznela stav da Putin želi da zaštiti Rusiju od zapadne dekadencije, dodajući da su već donete ranije uredbe koje zabranjuju promovisanje gej populacije u Rusiji.

- Ne mislim da ova uredba ima bilo kakve veze sa specijalnom operacije Rusije u Ukrajini. Pogotovo zato što Rusija tamo postiže uspehe i jer su apsolutni pobednici u ratu. Ne znam zašto bi Putin skretao pažnju sa nečega što njemu uopšte ne smeta, jer je njegova popularnost u Rusiji na preko 80 odsto. Dakle sve što radi narod u Ruskoj Federaciji apsolutno podržava - istakla je Radeta.

- Sama ta uredba je ovde pogrešno predstavljena u nekim medijima, jer postoji jedan mali deo naroda u Srbiji i ovi prozapadni mediji koji imaju poseban odnos prema Ruskoj federaciji i prema Vladimiru Putinu. I oni su to najavili kao udar na gej populaciju. Pa ne vidim to baš tako, jer ta uredba kaže da će svaka zdravstvena ustanova imati seksologa koji će se baviti određenim seksualnim poremećajima, pa između ostalog i homoseksualnost. Rusija jasno vidi dekadenciju zapadnog sveta. I to zaista postoji, ta dekadencija postoji. Prošle godine je takođe doneta jedna uredba gde je u Rusiji zabranjeno promovisanje gej populacije - istakla je Radeta.

- Ja mogu da govorim o onome što je stav Srpske radikalne stranke koji je opšte poznat. Dakle, mi nemamo ništa protiv postojanja gej populaciji, ljudi tog opredeljenja. Ako neko veruje u Boga, onda će biti svestan da je Bog stvorio i nekog heteroseksualnog i nekog homoseksualnog. Dakle, nemamo ništa protiv tih ljudi i apsolutno smo protiv bilo kakvog progona tih ljudi. Ali smo takođe protiv promovisanja i uvek to kažemo, svake godine kad se organizuje gej parada, uvek iznesemo svoj stav. Protiv smo te vrste promocije, zato što mislimo da to ne pokazuje nikakve društveno korisne vrednosti i ne mislimo da na bilo koji način ugrožavamo ljudska prava te grupe ljudi. Ako kažemo, izvolite, okupljajte se u bilo kojem prostoru, dovedite sve televizije, neka vam u tom prostoru, neka vas direktno prenosi koja god hoće televizija, nemamo ništa protiv. Ali ne da se izlazi na ulicu - istakla je Radeta.

- Ne slažem se sa Radetom, Zelenski je rekao da podržava LGBT zajednicu iz razloga što njihov neprijatelj to ne podržava. To je ona politika sve što moj neprijatelj radi, ja ću obrnuto. Putin to isto radi "sve što Zapad podržava ja neću". To je dovoljan dokaz da i jedan druga strana koriste LGBT zajednicu za svoje političke insterese - rekao je Azdejković.

