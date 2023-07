UKLANJAJU SE KLIMA UREĐAJI SA ZGRADA? Stručnjaci otrkivaju da li će građani snositi troškove, predviđene kazne do 100.000 DINARA?

Spoljni delovi klima uređaja mogli bi uskoro da postanu nevidljivi. Prema predlogu izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji spoljne jedinice uređaja za grejanje i hlađenje moraće da budu uklonjene sa fasada svih zgrada i da se instaliraju tako da nemaju uticaj na neposredno okruženje.

O tome da li je to i na koji način izvodljivo i koliko će koštati građane razgovarala je sa stručnjacima novinarka Kristina Milošević.

U nekim slučajevima može, ukazuju serviseri, ali postoje i zgrade kod kojih je to neizvodljivo.

- Pričamo o zgradama kada su višespratnice, kada nemate lođe, kada su vam udaljeni krovovi ili udaljene unutrašnjosti zgrada, tada je jako teško izvodljivo sprovesti tu instalaciju. Svaka klima ima propisanu dužinu instalacije od strane proizvođača pa i o tome mora debelo da se vodi računa kada se to radi da li će taj klima uređaj raditi i kasnije kad se bude montirao na neku drugu lokaciju - rekla je Marica Milić iz Unije servisera klimatizacije Srbije. Za moguće lokacije, arhitekte smatraju da bi to zavisilo od objekta.

- Bilo bi dobro kada bi stručan tim koji bi možda od slučaja do slučaja, od zgrade do zgrade rekao koje je najbolje mesto, ali na prvu, krovovi beograda koji uvek imaju neke zajedničke terase ili tavane, uvek su dobra mogućnost kao rešenje postavljanja tih klima. Masa zgrada ima i zadnje dvorište i zadnju fasadu - kaže Aleksandar Popović, arhitekta. Sami radovi bili bi veliki trošak za građane, ističu naši sagovornici. Ako to građani budu snosili sami neće biti mali troškovi što se građana tiče, ukoliko se ne bude uključila i država - istakla je Milić.

Zato predlažu drugačija rešenja poput maski koje bi se uklopile u fasadu, čime bi se izbegle komplikovane procedure.

- To je jedno od rešenja. mogu da se prave vertikalno na zgradi ako to dozvoljava fasada, horizontalno ispod prozora sigurno da može, to nije ništa novo ima toga u svetu, ali je tu drugi problem, jer klime koje su već postavljene nisu stavljene na istim mestima pa je komšija stavio sa leve strane prozora drugi komšija sa druge, da je to sve na jednom mestu onda bi taj predlog bio jako dobar - tvrdi Popović.

Ukoliko predlog izmena bude usvojen, vlasnici če biti dužni da uklone ili izmeste spoljne jedinice klima uređaja u roku od dve do 10 godina, u zavisnosti od namene objekta. Za nepoštovanje rokova propisane su i novčane kazne, do 50.000 za fizička lica, odnosno 100.000 dinara za pravna.

