PONOVO SE OČEKUJU ORKANSKI VETROVI! Meteorolog najavio novo nevreme i prokomentarisao poređenje oblaka sa atomskom bombom

Srbija se u tri navrata tokom prošle nedelje našla na udaru superćelijske oluje. Da li nas narednih dana očekuju nova iskušenja i novi naleti superćelijske oluje, ili nam opet dolazi period ekstremno visokih temperatura? Na ovo i druga pitanja odgovarao je u emisjij Pusl Srbije Goran Mihajlović, pomoćnika direktora RHMZ.

- Za sada očekujemo novu promenu vremena nakon današnjeg i sutrašnjeg dana. Sutrašnji dan biće jako topao, negde i do 40 stepeni. Kasno popodne u Vojvodini, a u ostatku Srbije u toku noći foći će do naoblačenja i pada tempereture, do olujnog, a na momente i orkanskog vetra i veća količina padavina u narednom periodu. Tako će biti u toku tri dana, a onda sledi malo stabilniji period do sledećeg vikenda - rekao je Mihajlović.

Smatra da je naziv superćelijska oluja malo prenaglašen u medijima i da je on adekvatniji za akedemske krugove:

- Pojam superćelijska oluja je sada medijski malo više naglašen. Prosto mislim da je olujno grmljavinska nepogoda sasvim odgovarajući termin koji je ranije bio u upotrebi, jer je važno kakav je efekat na ljude, a naziv superćelijska je više epitet koji više odgovara akademskim raspravama.

Prokomentarisao je i poređenje grmljavinskih oblaka sa atomskom bombom:

- Prave se poređenja se energijom atomske bombe i one jesu uporedive po količini oslobođene energije, ali ono što je važno istaći to je da oblaci ne udaraju o zemlju tako da je efekat atpomske bombe nešto što je daleko ozbiljnije složićete se. Dosta te energija ostaje u atmosferi i veliki deo električnog pražnjenja odigrava se u vazduhu i ne stigne do zemlje, tako da je to zaista neuporedivo.

