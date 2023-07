METEOROLOG ČUBRILO OBJAVIO NOVU PROGNOZU: Najavio nepogode u narednim danima, a evo da li će biti još RAZORNIH oluja

Srbiju je prethodnih dana u više navrata pogodila snažna superćelijska oluja. Naime, dok je u pojedinim gradovima bila prisutna samo jača kiša praćena vetrom, delove centralne i zapadne Srbije pogodio je intenzivan grad, a jedna od tačaka koje su pretrpele veću štetu bio je i Novi Sad.

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je prognozu za naredne dane na svom Fejsbuk profilu.

- Posle vrlo burnog perioda pred nama su dva dana gde neće biti uslova za grmljavinske pljuskove niti bilo koje jače nestabilnosti. Dominiraće polje anticiklona, a preko njega će se sutra na kratko pokrenuti strujanje veoma toplog vazduha - naveo je.

Što se današnjeg dana tiče, kaže da će tokom celog dana biti umereno toplo uz maksimume od +28 do +32 stepena Celzijusa, ali sutra maksimumi nad velikim delom regiona od +34 do +38 stepeni Celzijusa.

Utorak

Kada je reč o utorku, meteorolog najavljuje visoke temperature tokom čitavog dana, ali uveče očekuje se jači hladan front sa severozapada.

- U utorak veći deo dana sunčan i veoma topao, posebno nad istočnim i južnim predelima, dok će se sa severozapada spuštati jači hladan front. Taj front bi u utorak krajem dana nad severozapadom i severom regiona mogao pokrenuti predfrontalne nestabilnosti. Hoće li se one pokrenuti i koliko će biti jake znaćemo tek u utorak pre podne, ali za sada nema indicija da se mogu očekivati serije superćelijskih oluja jer su parametri drugačiji u odnosu na protekli period - napisao je meteorolog u objavi.

On je istakao da neće biti kvazistacioniranog fronta koji će istu oblast stalno “hraniti” energijom, mlazna struja neće boraviti iznad istih predela, već će se zajedno sa brzo-pokretnim, hladnim frontom premeštati.

- Leti svaka oluja može doneti grad i na kratko veoma jak vetar i to se lako može desiti i u utorak posle podne ili u sredu, ali neće svaka biti ni blizu razorna kao one od proteklih dana - naveo je.

Sreda

Kada je reč o sredi, meteorolog navodi da se tokom dana očekuje premeštanje hladnog fronta tako da se jače osveženje uz pljuskove i jak vetar očekuju duž celog regiona.

Dodaje da će, međutim, posle podne na severu uslediti delimično razvedravanje. U sredu posle podne će osvežiti i duž Jadrana, ali uz ređu pojavu pljuska, kaže meteorolog Čubrilo.

Kraj nedelje

- Krajem nedelje umereno toplo uz vrlo sveže noći gde bi se minimumi na planinama često kretali i ispod +10 stepeni Celzijusa. U sredu dnevni maksimum od +15 do +24 stepena Celzijusa, a zatim od +20 do +28 stepeni Celzijusa. Krajem nedelje malo toplije, ali nestabilno uz moguće pljuskove, posebno na severu regiona i dnevne maksimume od +26 do +31 stepen Celzijusa, što je u granicama proseka.

Ističe da prema trenutnim prognozama deluje da će početak avgusta doneti povremene pljuskove uz temperature oko proseka, bez uslova za velike vrućine.

- Sumirano, do utorka posle podne stabilno, a zatim nova destabilizacija atmosfere uz moguće jače grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode, početkom nedelje osetno toplije, a sredinom nedelje osetno svežije - zaključio je meteorolog u objavi na svom Fejsbuk profilu.

