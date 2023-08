IZVESNA MERJEM UPROPASTILA LETOVANJE ANITI! Smeštaj koji je platila 150 evra ne postoji: Očajna sam, od STRESA sam dobila OVO!

Anita Petrovska iz Makedonije stigla je juče u Kušadasi, ali nakon što je došla do adrese smeštaja shvatila je da je prevarena!

Anita u razgovoru za Kurir napominje da je prošle godine letovanje uplatila preko aplikacije Airbnb, ali da nije bilo nikakvih problema. Ove godine je bukirala i rerevisala smeštaj preko izvesne Merjem koja smeštaj nudi na aplikaciji Airbnb, ali je očito u pitanju prevara.

- Rezervisali smo smeštaj i uplatili 150 evra još u martu, tri dana u Kušadasiju, tri dana u Marmarisu, sedam dana u Antaliji i u povratku ponovo tri dana u Kušadasiju. Ukucali smo na mapi tu adresu koja nam je ostavljena u Airbnb i njen telefonski broj. Međutim, ni mape nam nisu pomogne, jer takva adresa ne postoji, odnosno to je nekompletna adresa - priča Petrovska za Kurir.

Kaže da su prišli lokalci da im pomognu i da su im rekli da adresa koju su im dali nije potpuna jer ne postoji broj.

- Čak su i oni zvali na kontakt telefon izvesne Merjem, ali niko je nije dobio. Svratili smo do jednog velikog tržnog centra i zamolili obezbeđenje da on pozove taj broj. On je dobio nekog, pričao je i rekao nam kad je završio razgovor da to nije ta Merjem. Ko god je zvao na taj broj posle toga se niko nije javljao - navodi naša sagovornica.

Dodaje da je slučaj prijavila policiji, ali da za sada nema nikakvih informacija.

- Čak su i oni zvali taj broj, ni njima se niko nije javio. Međutim, oni nama traže broj računa na koji je Airbnb poslao te pare toj Merjem, ali mi nemamo. To ima Airbnb. Ja sam novac uplatila internet transakcijom, oni te podatke treba da traže od Airbnb-ija. Preko sto poruka sam poslala Airbnb-iju, pisala, a oni ni "a" ni "b".. Ništa... - jada nam se Petrovska.

Ona je smeštaj našla u pansionu, jer kako kaže, smeštaj u Kušadasiju ne može da se nađe.

- Našli smo neki pansion čisto da prenoćimo, ovde nema nikakvih uslova, nema ni klime, ni frižidera, ništa bukvalno, samo krevet. Nemam pojma šta da radim, dobila sam od stresa alergiju koja mi se vratila posle 15 godina, sve na nervnoj bazi. Ne znam šta da radim, očajna sam - zaključila je ona.

