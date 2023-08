"DECA UPUCALA MAČKU PIŠTOLJEM, CRVI JOJ ŽIVOJ JEDU MOZAK" Jeziv apel širi se mrežama: Roditelji, ovo morate ODUZETI DECI!

Sve češće smo svedoci uznemirijućih priča u kojima deca, kao i učenici mlađih i starijih razreda osnovnih škola meltratiraju, muče, pa čak i ubijaju nedužne životinje!

Pre neki dan grupa dece maltretirala je i ugrozila život jednoj mački.

- Ako možete objaviti anonimno i cenzurisati - deca su upucala mačku u glavu pištoljem na dijabole, mački crvi živoj jedu mozak, bore joj se za život na Veterini Beograd. Svi roditelji trebaju oduzeti deci te puške, jer očigledno nisu odgovorni da ih imaju - navodi se u jednoj objavi na Instagram stranici "Serbialive Beograd".

Ova objava uznemirila je mnoge korisnike društvenih mreža koji su zgroženi ovim jezivim činom.

foto: Printscreen Instagram serbialive_beograd

Nedavno je na temu zlostavljanja životinja govorio u emisiji Pusl Srbije Aleksandar Gavrić iz udruženja Animal Rescue Serbia.

- Mi treba da se zapitamo da li su ljudi koji to rade životinjama u stanju da to urade i ljudima. Naučno je dokazano da deca koja maltretiraju životinje kasnije maltretiraju ljude. U ratu oni postaju najgori krvnici. Treba na to da skrenemo pažnju i da vidimo zašto su ta deca takva - rekao je Gavrić i dodao da svakodnevno kao član udruženja za spašavanje životinja dobije pozive kojima mu se prijavljuju slučajevi zlostavljanja životinja.

Na pitanje voditelja da navede primere on je odbio iz sledećih razloga:

- Bolje da vam ne pričam šta ljudi rade sa životinjama, zgadio bi vam se život! To ne radim da ne bi neko dobio ideju kako još može da naudi životinjama. Problem je što ne radimo dovoljno na edukaciji stanovništva. Deca treba na vreme da shvate da te životinje imaju osećanja i da su to njihovi drugara - istakao je Gavrić.

Kurir.rs