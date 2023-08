SRBIN OČITAO LEKCIJU I OBJASNIO KAKO SE LETOVALO NEKADA: Mahali nam Grci kad vide naše tablice, smeštaj smo dogovarili OVAKO!

Srbi se iz godine u godinu žale na uslove letovanja u Grčkoj, ili im smetaju cene, ili to što se ležaljke naplaćuju, ili im ne odgovara smeštaj, ili to što im ne radi klima.

Jedan Srbin rešio je da svima očita lekciju i objasni kako se nekada letovalo.

- Jel vi mlađi znate kako se išlo u Grčku pre 35 godina. Prvo smo vadili vize, onda smo jurili kombinaciju za gorivo tj. bonove, auto-put samo do Niša, posle horor. Kroz Makedoniju bilo 50 km auto-puta. Evzoni čekanje obavezno po par sati. Kupuj drahme (za one mlađe pre € Grci su imali svoje pare) - napisao je ovaj čovek na društvenim mrežama u grupi "Live from Greece".

On je dodao da ležaljke nisu postojale.

- Gazdi smeštaja nosim rakiju iako ga prvi put vidim, gazda svaki dan kupuje lubenicu i zove na istu, pravili smo im gibanicu sa fetom (nikakva je). Pivo se pilo samo iz staklenih flaša, mazali se kremom i maslinovim uljem. Imao sam speedo gaće. Došli smo opel rekordom iz 1982, trošio 12 litara bez klime - navodi on.

Istakao je da nijedan apartman nije imao klimu, a ni televizor.

- Posteljinu su menjali kad podjemo kući. Dobro se sećam platili smo dve sobe oko 250 maraka za 10 dana. Nemojte pitati kako nam je bilo. Bilo nam je divno. Znate kako smo nalazili smeštaj.. Mahali nam Grci kad vide naše tablice, nismo ni mi, ni oni, znali engleski.... I smeštaj smo dogovarali olovkom na parčetu papira i uvek smo plaćali kad odlazimo. I da Grci su vozili veće krševe od nas... Smešno je ovim mlađim.. Neka, neka, 35 godina prođe dok kažes keks - zaključio je on.

Pojedini korisnici napisali su da je ovaj gospodin sve podsetio na neka druga vremena.

- Sve je bilo baš tako, ali bilo je divno i nama baš savršeno. Uživalo se baš - navodi se u jednom od komentara.

