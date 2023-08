Na Infektivnoj klinici Kliničkog centra Vojvodine sedam pacijenata se leči od groznice Zapadnog Nila.

Ova bolest, koju prenose zaraženi komarci, se javlja od sredine jula pa do kraja avgusta.

Obično prolazi bez simptoma ili sa onima sličnim gripu, ali ipak manji procenat pacijenata mora biti primljen na bolničko lečenje.

foto: Kurir TV

Na klinici za infektivne bolesti UC KCV se leči sedam pacijenata iz nekoliko gradova.

03:50 SVI SU STARIJI OD 50 GODINA I IMAJU PRIDRUŽENE BOLESTI Dr Preveden: Očekujemo nov priliv zaraženih virusom Zapadnog Nila

- Svi su svesni, ne treba im mehanička ventilacija, ali su slabi i dezorijentisani. Svi imaju više od 50 godina i imaju odranije neku bolest, koja je omogućila razvijanje teže kliničke slike. Očekujemo da će se nastaviti trend jer je sad sezona. Bolest nije zarazna, da se prenosi s čoveka na čoveka - kaže prof.dr Tomislav Preveden, upravnik Klinike za infektivne bolesti KCV.

foto: Kurir TV

Ove godine vreme je pogodovalo razmnožavanju komaraca zbog smene kišnih i sunčanih dana.

foto: Kurir TV

- Do sada, u ovom delu sezone, dominantni po brojnosti su bili ruralni komarci. U drugom delu su dominantni urbani komarci i to je vrsta koja prenosi virus Zapadnog Nila. Ono što ljudi mogu da urade je da ne gaje komarce u svojim baštama, to jest, da ne ostavljaju vodu u flašama ili kofama, da provere septičke jame i oluke. Svaka ta vodena površina je idelano izvorište komaraca - kaže Dario Aćimović, PR "Ciklonizacije".

