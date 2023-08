KOMŠIJE NAPRAVILE ŽIVI ZID DA ODBRANE TRAJKOVIĆE: Prevario ih investitor, izršitelji hoće da ih isele! DRAMA OVAKO OKONČANA!

Iseljenje beogradske porodice Trajković je odloženo!

Ovo je potvrdila za Kurir Maja Trajković koja bi zbog prevare investitora i advokata mogla da izgubi krov nad glavom.

- Nije došla policija, nije došla ni izvršiteljka, ali je poslala svog kolegu. Odložili su izvršenje, nije se pojavio ni investitor. Čekam da dobijem napismeno da je odloženo za mesec dana. Došle su i komšije da nas podrže, baš su me dirnuli. Bili su ispred vrata, oni znaju za celu moju priču - rekla nam je Trajkovićeva.

Podsetimo, javni izvršitelj zakazao je za danas u 14 h iseljenje porodicu Trajkovic iz stana u Ulici Ratka Mitrovica 62b u Beogradu! Srećom, iseljenje je odloženo.

Maja Trajković tvrdi da je u ovu situaciju došla jer su je prevarili investitor, ali i advokat.

- Sklopila sam 2006. godine ugovor o kupopordaji stana koji je bio u sivoj fazi i dala sam učešće 30% vrednosti od stana, plus 5.000 evra na ruke. To je bio neki garant pošto sam ja bila u drugom stanju, imam dokaze i uplatnice za sve, dogovor je bio kad se uselim u stan da počnem da plaćam rate. Uselila sam se u septembru 2006. godine i od tada sam platila ukupno 63 rate, uplaćeno je 51% od ukupne vrednosti stana - ispičala je za Kurir Trajkovićeva.

Ona tvrdi da ju je investitor zavlačio i odbijao da joj dostavi papirologiju kako bi mogla da se uknjiži, a odbijao je i da overi ugovor o kupoprodaji.

- On je odbijao da to uradi i nakom što sam se ja uselila u stan, ja sam u jednom momentu prestala da mu plaćam rate jer on meni više od šest godina nije dostavio papirologiju da ja uknjižim stan, iako u ugovoru stoji stavka da je obavezan da mi dostavi papire za uknjižbu. On i to odbija da uradi, odbija da mi vrati novac koji sam do tada uplatila, ja nudim da mu doplatim nešto malo manje od završne cene on i to odbija i bez mog znanja me tuži 2013. sudu - navela je Maja.

Trajkovićeva tvrdi i da se proces godinama vodio bez njenog znanja, jer su se obaveštenja navodno dostavljala na adresu na kojoj ona ne živi.

- Prvo iseljenje je bilo u junu 2016. i mi smo uspeli da se odbranimo od izvršitelja. Apelacioni sud je tada doneo doluku da zbog ozbiljne povrede prava mora da se ponovi sudski postupak i poništio je rešenje o izvršenju i moj advokat je uzeo da radi na tome. Pre pet meseci advokat od investitora mi šalje dopis da mu se javim jer smo 2022. navodno izgubili spor - ispričala je Trajkovićeva.

Tada je odmah zvala advokata, a ispostavilo se da ju je i on izigrao.

- Rekao mi je: "Pa eto, propustili smo, ipak je to njegov stan". Meni je to bilo sumnjivo, našla sam drugog advokata i ona je išla u sud i zatražila uvid u predmet. Advokatica mi je rekla da sam spor izgubila zbog advokata, njemu je poslato da se postupak ponavlja, ali se on nije oglasio. Advokat investitora je u podnesku napisao i da ako ne dođe do ponovljanja postupka da se predmet vraća na staru odluku, odnosno da ja moram da izađem iz stana. Taj moj bivši advokat je to primio, ali nije uložio žalbu, iako je nama rekao da radi na tome - navela je Trajkovićeva.

Rekla je da su uložili žalbu Višem sudu da se poništi rešenje o izvršenju:

- Ponudila sam investitoru da mu dam novac, ali on ne odustaje, kao stršljen je. Ukupno sam mu isplatila 31.220 evra, na pravdi boga me izbacuje iz stana.

