DRAMA SANJE I NENADA U KUVAJTU: "Nepoznata žena krišom odvukla našeg sina (13) u sobu! Dete NIŠTA NE PRIČA, hotel OVO zataškava!"

Sa trinaestogodišnjim sinom Sanja i Nenad Jovanović otišli su na odmor u Kuvajt gde su odseli u prestižnom hotelu sa pet zvezdica. U subotu, kao i svakoga dana, dečak odlazi na bazen koji je u sklopu hotela.

Ubrzo primećuju da ga nema i kreću u potragu za njim. Dete su našli, ali iza svega se krije priča za koju im niko ne daje objašenjenje.

Naime, Sanja i Nenad su sa sinom stigli u Kuvajt pre nekoliko dana i odseli u poznatom hotelu sa pet zvezdica u Kuvajtu.

foto: Shutterstock

Dečak je, kako priča Sanja za Telegraf.rs, kao i svakoga dana u subotu krenuo na bazen koji je u sklopu hotela.

- Pošao je sam na bazen oko 21 čas uveče, kao i svakog dana pre, jer je bazen u sklopu hotela. Tada na bazen idu svi jer ovde temperature dostižu i do 50 stepeni, a obezbeđenje je uvek tu na krovu i nadgleda sve - priča Sanja.

Kako kaže, ubrzo primećuju da njhovog sina nema i kreću u potragu za njim.

- Suprug i ja smo krenuli da ga tražimo svuda, i u jednom momentu uspeli smo da ga dobijemo na telefon. Rekao je da je u jednoj sobi sa nekom ženom. Rekli smo mu da nam kaže broj sobi i odmah da izađe - priča Sanja.

Kada su stigli do sina Nenad i Sanja su ostali zbunjeni situacijom u kojoj se dečak zatekao.

Njega je, kako kaže preplašena majka, u sobu odvela žena od 40 godina iz, za njih, još uvek nepoznatih razloga.

- Rekla mu je da pođe sa njom, ali ne znamo da li je izvršila neki pritisak da on krene jer dete ne želi da priča na tu temu ništa. Pokušavamo da razgovaramo sa njim o tom događaju, ali on ne želi. Ona je nama rekla kako je on bio vrlo ljubazan i da je htela da im naruči čaj, a to je apsurd jer svako od nas u sobi hotela gde smo odseli ima termos i čajeve. Njeno objašnjenje je čudno i ne znam šta da mislim. Da je pošao za nekom devojčicom od 16 - 17 godina pa bih razumela, ali šta ima žena koja je mojih godina da zove dečaka od 13 u sobu - priča Sanja.

Kako ističe, hotel je slučaj "zataškao" jer je dete dobro i pod izgovorom "sve je prošlo u redu" oni nisu želeli dalje da reaguju.

Sanja je otkrila da su danas pokušali da razgovaraju sa menadžerom hotela, ali bezuspešno.

Sanja je sa Telegrafom podelila priču i da bi drugi ljudi bili na oprezu i izvukli pouku iz njihovog slučaja.

Kurir.rs/Telegraf.rs