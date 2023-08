Nacrt novog Zakona o bezbednosti saobraćaja koji je usvojila Vlada Srbije, predviđa čak 18 stavki zbog kojih nesavesni vozači mogu da ostati bez automobila.

Međutim, još neke značajne novine u raznim kategorijama donosi novi nacrt zakona, a jedna od njih se odnosi i na vozačke dozvole. Prva važna promena jeste da će biti snižena starosna granica za profesionalne vozače.

Šta podrazumeva ta izmena, istraživala je novinarka Kurir TV Slađana Nedeljković sa svojim sagovornikom.

foto: Kurir TV

- Moramo da preciziramo da je starosni uslov od 21 godine za vozače kategorije C (kamioni), odnosno 24 godine za kategoriju D (autobusi) ostali. Ono što smo mi predvideli su mogućnosti da se C stekne sa 18, a D sa 21 godinom pod uslovom sticanja sertifikata o profesionalnoj kompetenciji. Za sticanje C više nije uslov B kategorija, već samo probna dozvola - kaže pomoćnik načelnika saobraćajne policije, pukovnik Vladan Nikolić.

02:31 U KAMION SA 18, U AUTOBUS S 21 GODINOM! Novi zakon o saobraćaju donosi niz novina, a evo šta čeka one S PROBNIM DOZVOLAMA

Predstavio je još neke predviđene olakšice za buduće vlasnike vozačkih dozvola.

- Nemamo posebnih izmena te vrste jer je to regulisano pravilnikom o vozačkim dozvolama. Ono što je novina za one s probnom dozvolom je da je neko ko je položio vozački ispit za kategoriju A1, A2 ili A, a prethodno ima kategorije AM ili B, neće morati ponovo da prolazi kroz probni vozački staž već će odmah dobiti dozvolu - pojasnio je Nikolić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:20 OVAKO ĆETE IZBEĆI NESREĆU KAD PRETIČETE U SAOBRAĆAJU! Stručnjak za saobraćaj otkrio kako da se ponašate OBRATITE PAŽNJU NA JEDNO