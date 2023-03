EVO KAD ĆE POLICIJA ODUZIMATI VOZILA: Ovih 18 stavki u izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja staje na put DIVLJACIMA ZA VOLANOM

Ukoliko napravite teži prekršaj biće vam oduzeto vozilo, ali kako i pod kojim uslovima? Ovakva rigorozna kazna jedna je od stavki koja je obuhvaćena predloženim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja, čije se usvajanje očekuje možda već u narednih mesec dana.

O mogućnosti oduzimanja vozila zbog prekršaja u saobraćaju govori se godinama unazad. Početna ideja bila je da se vozačima na koje kazne jednostavno ne deluju automobil oduzme trajno.

Međutim, ovo rešenje naišlo je na oprečna mišljenja, kako kod stručnjaka za bezbednost saobraćaja, tako i među poznavaocima prava.

Dok su jedni smatrali da je oduzimanje vozila protivustavno jer zadire u pravo privatne svojine, drugi smatraju da ova mera ima uporište u najvišem pravnom aktu, kao i u važećem Zakonu o prekršajima.

U svakom slučaju, doneta je neka vrsta srednjeg rešenja, po kojem će se za određene prekršaje vozilo oduzimati, ali samo do okončanja sudskog postupka.

- Postoji mogućnost da vozilo bude oduzeto i trajno. Ali to se može dogoditi jedino u slučaju da sud tako odluči. Saobraćajnoj policiji zaista nije cilj kazna sama po sebi, već i prevencija, odnosno da neke mere deluju kao upozorenje. Zato smo se opredelili za mogućnost privremenog oduzimanja i uneli u tekst Zakona da policija može od nesavesnog vozača da oduzme automobil, ali samo u slučaju da je taj vozač u prethodne dve godine bio osuđen zbog prekršaja u saobraćaju - objašnjava Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije.

On takođe dodaje da vozilo može biti privremeno oduzeto isključivo za grubo kršenje propisa.

- Radi se o prekršajima iz članova 329 i 330 ZOBS-a. Primera radi, za vožnju sa preko 1,2 promila alkohola, prekoračenje brzine od 100 kilometara na čas u naselju, veliko prekoračenje u zoni usporenog saobraćaja i u zoni škole... Dakle, prekršaji koji direktno ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju - napominje naš sagovornik.

Ideja je dakle jasna. Odvratiti one koji nisu disciplinovani pretnjom oduzimanja vozila dok traje postupak u sudu. I sa te strane, možemo da razumemo potrebu da se nešto uradi, jer podsećanja radi, saobraćajna policija je prošle godine napisala više od milion kazni i to bez snimaka sa kamera, radara ili presretača...

Opet, postoji i drugi ugao. Nema sumnje da ukoliko jedan član porodice ponovi neki ozbiljan prekršaj vozeći porodični auto, biće praktično kolektivno kažnjena cela porodica. A znamo da procesi mogu trajati i po dve godine...

Možda zato vredi razmisliti o uvođenju oštrijih kazni u budućnosti. Naime, ni po aktuelnom Zakonu, ni nakon izmena Zakona nije predviđeno da najteži prekršioci, čak ni oni koji ponavljaju teške prekršaje, idu obavezno u zatvor, već je to ostavljeno na procenu sudiji.

Uostalom, pogledajmo koje su kazne za vožnju bez dozvole.

Ako imate npr. AM, A1, A2 ili A kategoriju (za moped ili motocikl), a uhvate vas da vozite auto, kazna je 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana.

Ali ako nikada niste imali vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju, kazna je zatvor od najmanje 15 dana ili novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara.

Ukratko, po zakonu može da se vozi auto bez vozačke dozvole i da se ne ode u zatvor. Samo mora da se plati novčana kazna. Naravno, sve ipak zavisi od sudije - sudija može da odluči da novčana kazna nije dovoljna i da vozača bez vozačke dozvole ipak pošalje iza rešetaka.

Teško je dati procenu efikasnosti ukoliko se usvoji oduzimanje vozila zbog prekršaja u saobraćaju, pošto se ova mera po prvi put uvodi. Sve zavisi od toga kako će da se sprovodi na terenu.

Tu su i vozači na koje oduzimanje vozila jednostavno neće imati efekta. Na primer, vozači koji u vlasništvu imaju više automobila, pa ako im se oduzme jedan, oni će samo da sednu u drugi.

Zatim oni kojima kupovina drugog vozila ne predstavlja nikakav problem u finansijskom smislu.

Podsetimo se da do okončanja sudskog postupka vozač i dalje sme da vozi ukoliko ima važeću vozačku dozvolu i nema zabranu upravljanja. Možda bi u nekim narednim izmenama nadležni mogli da ovu oblast razrade do najsitnijih detalja, kako bi se sprečile manipulacije.

Dakle, ako ovakav tekst Zakona bude usvojen, policija će moći privremeno da oduzme automobil vozačima, ali samo onima koji su u prethodne dve godine bili kažnjeni od strane suda za prekršaj u saobraćaju.

Prekršaji za koje će se privremeno oduzimati automobil:

1. Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila 2. Odbijanje alkotestiranja ili testiranja na opijate 3. Prekoračenje brzine za više od 100 km/h u naselju 4. Prekoračenje brzine za 90 km/h u naselju 5. Prekoračenje brzine za više od 60 km/h u zoni škole ili zoni "30" 6. Prekoračenje brzine za više od 50 km/h u zoni usporenog saobraćaja 7. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu suvozača 8. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje (prtljažnik, instrument-tabla, zadnja polica, spoljnji delovi vozila i sl.) 9. Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta 10. Preticanje kolone vozila preko pune linije 11. Vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije 12. Vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom 13. Vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena 14. Vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja 15. Vožnja noću na neosvetljenom putu bez ijednog uključenog svetla na vozilu 16. Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu 17. Preticanje kolone pod pratnjom 18. Nepropuštanje vozila pod pratnjom

