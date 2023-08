NEVIĐEN OBRAČUN U STUDIJU KURIRA! Nasrnuli jedan na drugog MAČEVIMA, borba došla do usijanja: Tlo podrhtava, sve se trese (VIDEO)

Da li znate nekog dečaka koji nije sanjao da postane vitez?

Udruženje za očuvanje starih zanata i veština „Beli orlovi“ žive svoj san i u 21. veku rekonstruišu srednji vek.

Oni su godinama organizatori najvećeg viteškog festivala u Evropi, pod nazivom Just Out, ali ove godine dovode vitezove u Beograd. Na Donjem Kalemegdanu između 25. do 27. avgusta održaće se srednjovekovni festival "Beli orlovi".

Ovu veštinu demonstrirali su u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziju, a pogledajte kako to izgleda kada se obuče oklop i stave štit i mač:

00:53 NEVIĐEN OBRAČUN U STUDIJU KURIRA! Nasrnuli jedan na drugog MAČEVIMA, a borba je bila VITEŠKA: Tlo podrhtava, sve se trese

Kurir.rs