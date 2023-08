"FOBIJE SU IZRAŽENE ANCKIOZNOSTI, TE STVARI ČESTO NISU REALNE" Psiholog za Kurir: Dok strah ima svoju funkciju u OPSTANKU ljudi

Čega se bojite? Šta u vama izaziva nelagodu ili želju da pobegnete? Ako imate odgovor na ova pitanja onda je to verovatno strah kao normalna reakcija na neku realnu opasnost.

Ipak, postoje i reakcije na nešto za šta osoba i sama zna da je nestvarno i preterano. E to su onda fobije, a njih ima zaista mnogo.

Neki se boje otvorenog prostora, drugi insekata ili ptica, čak toliko da sve ovo kod njih izaziva napade panike.

Detaljnije o fobijama pričala je gošća "Pulsa Srbije" psiholog Svetlana Puretić.

- Strah ima svoju funkciju i u evolutivnom periodu, s obzirom na to da su se naši preci plašili stvari koje su bile ugrožavajuće za njih i to je doprinelo opstanku ljudske vrste. Međutim kada strah prevazilazi u nešto van realne opasnosti, a da situacija nije ugrožavajuća, onda govorimo o fobijama. To je percepcija neprijatnih stvari koje mogu da se dese, ali se nikada ne dese, pa se samim tim osobe odstrane iz takvih sredina - započela je Puretić, pa nastavila:

- Fobije jesu izražene ankcioznosti, ne mora da bude fizički ugrožavajuća, može biti i socijalna fobija, kao naprimer javni nastup, i tu uglavnom imamo strah od loše procene nas kao osobe, odnosno strah od neprihvatanja, kritike... To su iracionalni strahovi koji nisu ugrožavajući po naš život.

