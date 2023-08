BIZNIS NA MRTVIMA! OVO JE ŠEMA PREVARANATA KOJI KUCAJU NA VRATA OŽALOŠĆENIM PORODICAMA Obmanjuju vas i nude 3 puta skuplje usluge!

Petnaest minuta nakon što mi je otac preminuo, u trenucima najveće tuge i bola, na vrata stana umesto mrtvozornika dolazi nepoznati čovek obučen u crno odelo s katalogom u ruci. Gledam ga u neverici dok mi nudi pogrebne usluge, inače i do 100.000 dinara skuplje od realne cene. Pitam ga kad je pre saznao i od koga, a on se ne obazire, već nastavlja s ponudama. Ja u šoku, priča za Kurir Beograđanin N. R.

On se nije jedini našao na meti prevaranata koji ožalošćenim porodicama u trenucima slabosti i tuge pokušavaju da uvale svoje usluge i tri puta skuplje, a sve u dosluhu s pojedincima iz Hitne pomoći ili bolnice!

- Ocu je tog dana pozlilo kod kuće i brzo je stigla Hitna pomoć, vozač, tehničar i lekar. Mislim da je to bila momentalna smrt i veliki udarac za sve nas. Majka je od tuge i šoka pala u nesvest, a mi ostali bili skroz pogubljeni. Nije prošlo ni deset minuta i u tom haosu prvo zvoni telefon. Ne znam šta da radim, očekujem mrtvozornika. Čovek preko telefona mi izjavljuje saučešće i govori da ništa ne brinemo u vezi sa sahranom, da će oni sve srediti, samo da se složimo. Spustio sam slušalicu - priča nam N. R. i dodaje:

foto: Profimedia

- Posle pet minuta zvoni čovek na vratima. Tragikomična situacija. Pre mrtvozornika stiže nepoznati čovek obučen od glave do pete u crno s kožnim kačketom, crni brkovi, rukavice, katalog u ruci i seda da nam pokaže šta sve oni nude. Kao na filmovima! Ne znam o čemu se radi, čovek ladan kao led. U tom momentu me zove brat i kaže da ih oteramo i da su to prevaranti. Trgo sam se u sekundi i jedva ga oterao. Ovaj se naljutio, a hteo je da nam uvali svoje usluge za mnogo veći iznos. U onom trenutku bola mnogi bi prihvatili ponudu, ne razmišljaju, sluđeni su....

Na društvenim mrežama ovih dana jedan čovek je upozorio da sa ožalošćenima nakon smrti člana porodice kontaktira osoba i predstavlja se da je iz javno-komunalnog pogrebnog preduzeća iz Beograda i da će doći da ponude opremu za sahranu.

foto: Ana Paunković

- Ta osoba ne radi u državnom pogrebnom i oprema koju nudi je za 60.000 skuplja nego obično - navodi se u jednom upozorenju, dok u drugom stoji: - Kada mi je tata preminuo, nepunih 15 minuta nakon što je konstatovana smrt zvali su prvi, pa drugi s ponudama (skupljim nego što jesu). Srećom, imali smo nekog da nam kaže da ih otkačimo jer oni to rade na bum. Ljudi ne znaju gde se nalaze, kažu im da dođu i kad stave potpis, posle tek shvate o čemu se radi. Jezivo je koliko moraš biti bezosećajan da varaš ljude u takvoj boli.

Ovo su samo neki od poslednjih primera pokušaja kojih je sve više. Vladan Đukić, direktor beogradskog JKP "Pogrebne usluge", za Kurir kaže da postoje pojedinci koji se predstavljaju kao njihovi zaposlenici i obmanjuju građane.

foto: Kurir televizija

- Na primer, cena sahrane bez prateće opreme je 95.000 dinara, a oni se ugrade na tu cenu 30 odsto i još na opremu 30 odsto i cena bude veća za 60.000 minimum. Tim prevarantima nije cilj da pomognu unesrećenoj porodici, već da ostvare što veći profit. Radimo sve da zaštitimo i upozorimo građane i zato smo podneli krivičnu prijavu protiv N. N. lica jer smo prethodne nedelje imali dva slučaja, gde su jednoj porodici s penzionim čekom od oko 58.000 dinara uzeli 2.500 evra, a drugoj 1.500 evra. Nadležni treba da stanu na put ovim prevarantima i da se sazna od koga tačno dobijaju podatke - naglasio je Đukić.

Šema prevare Ušemljeni s pojedinim medicinarima kojima daju novac za informacije Milena Denić, rukovodilac servisne službe JKP "Pogrebne usluge", kaže da su za ovakve slučajeve saznavali tek kada s njima u kontakt stupi porodica preminulog u vezi s dodatnim pitanjima. - Pretpostavlja se da su to privatne agencije koje protivzakonito koriste naše ime. Predstavljaju se kao naši zaposleni i ljude dovode u zabludu. Signal da je reč o prevari je činjenica da neko nudi pogrebne usluge pre nego što mrtvozornik izda potvrdu o smrti. Naši radnici bez te potvrde ne mogu da pristupe ni iznošenju tela, ne mogu ni da pribavljaju dokumentaciju, a imaju i legitimacije koje pokažu kada dođu u kuću porodice - objašnjava Denićeva. NE PROPUSTITE POJAVILA SE NOVA PREVARA, A OVI GRAĐANI SU NA UDARU: Kucaju vam na vrata i nude usluge skuplje do 100.000 dinara! Ovo su detalji Kako nezvanično saznajemo, prevaranti imaju razrađenu šemu i sve rade s pojedincima koji poseduju podatke o preminulima. To obično budu mrtvozornici ili lekari i medicinski tehničari ako je osoba preminula u bolnici, odnosno sve se proširuje i na neke vozače Hitne ako je smrt nastupila kod kuće, te su medicinari dolazili da konstatuju smrt. Zauzvrat ih plate oni kojima daju informaciju o preminulom, polu i adresi na kojoj je stanovao. Takvi postupci pojedinaca narušavaju ugled ljudi koji obavljaju časnu profesiju kakva je medicinska.

Ovim povodom Kurir je MUP Srbije i Ministarstvu zdravlja uputio pitanja o krticama iz zdravstva i njihovoj povezanosti s prevarantima, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore.

foto: Kurir

Kurir.rs/ A. Kocić

