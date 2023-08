IRENA JE JEDINA POZNATA SRPSKA LOTO MILIONERKA! Razvela se i posvađala sa porodicom! Ćutala o sedmici, ali je MORALA DA PRIZNA

Gotovo decenijama u Srbiji niko nije "priznao" da je osvojio sedmicu na Lotou! Razlozi su brojni, a pre svega bezbednosne prirode. Ipak, igrači komentarišu da decenijama gotovo niko nije izašao u javnost i otkrio da je Loto milioner.

Jed(i)na žena ipak jeste! Srpska loto milionerka koja je javnosti priznala da je dobila sedmicu zove se Irena Matejić, danas ima 48 godina i iz Mladenovca je.

Nakon što je 2011. godine osvojila dva miliona evra pogodivši dobitnu kombinaciju, Irena se razvela, a zbog novca se posvađala sa porodicom. Nastavila je da igra loto i u januaru 2019. godine nedostajao joj je jedan broj da osvoji premiju od 6.050.000 evra.

Volela bi da opet dobije sedmicu, jer bi tada ušla u Ginisovu knjigu rekorda. Milione bi u tom slučaju dala u humanitarne svrhe, crkvi i deci u Zvečanskoj, pričala je svojevremeno.

Shvatila grešku

Irena slobodno vreme uglavnom provodi na putovanjima, živi sa ćerkom, a radi u agenciji koja se bavi prodajom apartmana. Posle svega preživljenog sve uverava da novac ne može da reši probleme u životu.

foto: Facebook

- Pare ne mogu da kupe sreću. Koliko god novca da dobitnik pokloni porodici i prijateljima niko nikada nije zadovoljan onim što mu date. Jer ljudi očekuju od vas da im novcem rešite sve probleme. Ja sam i pre lotoa imala jako aktivan život, ali očigledno nisam uspela da shvatim neke stvari na vreme, ali nikada nije kasno. Sad znam gde sam grešila - rekla je jednom prilikom Irena.

Imala priliku da opet osvoji sedmicu

Uprkos tome što je dobila dovoljno novca da se obezbedi za ceo život, ova neobična žena je nastavila da igra loto.

- Zamislite, umalo sam ponovo dobila sedmicu. I to rekordnu od šest miliona evra. Imala sam sve brojeve koji su izvučeni, samo je kod mene na listiću umesto desetke bila osmica. To mi je donelo šesticu, ali ona nije bila velika i iznosila je 85.546 dinara, jer ju je pogodilo 50 igrača. Bez obzira na to nastaviću da popunjavam lisitiće i da pokušavam da budem prva u istorji srpskog lotoa, koja je dobila "dve sedmice". Obećala sam da ću ako se to bude dogodilo, sav novac od premije dati crkvi i deci bez roditelja u Zvečanskoj, a za sebe neću zadržati ni dinara. Biću zadovoljna ulaskom u Ginisovu knjigu rekorda- našalila se Matejićeva.

foto: Facebook

Kako su je otkrili

Irena navodi da nikada nije želela da javnost sazna da je dobila sedmicu na lotou, već je otkriveno pošto nije mogla da sakrije radost.

- Sve što se tiče te sedmice se dogodilo slučajno. Prvo dobitak, a potom to da me otkriju, samo zato što sam se glasno radovala. Ja nikada nisam želela da cela Srbija zna da sam dobila milione na lotou. Zbog toga sada iako sam širokom auditorijumu poznata kao dobitnica loto sedmice ne volim da pričam o tome. Veliki broj medija mi je tražio intervjue, ali kao što ste videli, prethodnih godina se nisam pojvaljivala u javnosti i ne planiram da se eksponiram u buduće - zaključila je Irena.

Privedena zbog incidenta u auto-servisu

Loto milionerka Irena Matejić, uhapšena je 2016. godine i protiv nje je podneta krivična prijava zbog sumnje da je pokušala da zapali auto-radionicu Milana Gavrilovića nakon što joj je on skinuo sva četiri točka sa automobila i nije želeo nedeljama da ih vrati.

foto: Printscreen

Ona je tada tvrdila da je žrtva manipulacije i laži majstora, koji je hteo da je pokrade.

- Šteta je procenjena na 12.000 evra, ali mi je Gavra obećavao da će mi srediti automobil za mnogo manje para. Međutim, od tada nije uradio ništa. Stalno su mu, kao falili neki delovi. Čak mi je predlagao da nađe neki ukradeni automobil pa da ga prepakuje. Na kraju je taj automobil završio kod jednog autolimara u Mladenovcu, kome je Gavra ostao dužan za aparat za autodijagnostiku. U zalog za to je, kod tog čoveka ostavio moj automobil. Tek pre mesec i po dana, i to uz silno preganjanje sam uspela da uzmem svoj automobil. Naravno, nije ga ni popravio - navela je tada loto dobitnica.

Irena je tada otišla u njegov servis, polila automobile benzinom i pretila da će ih zapaliti, nakon čega je bila uhapšena.

(Kurir.rs/Blic)