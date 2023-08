JEZERO PERUĆAC– treće najveće jezero u Srbiji biće očišćeno u okviru Henkelovog projekta „VOLIM REKU, A TI?“

Društvena odgovornost u fokusu je poslovanja mnogih kompanija u našoj zemlji, a projekti koji se realizuju od velikog su značaja za lokalne zajednice. Henkel, kompanija koja je među prvima prepoznala značaj društvene odgovornosti i implementirala ga u svoje poslovanje, već godinama realizuje brojne projekte među kojima je i „Volim reku, a ti?“, koji za cilj ima čišćenje i očuvanje vodenih bogatstava naše zemlje. Pomenuti projekat Henkel realizuje u saradnji sa Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije (SOPAS), sa kojim deli iste vrednosti kada je reč o značaju zaštite prirode.

Već četvrtu godinu zaredom, koliko dugo se realizuje projekat „Volim reku, a ti?“ prikuplja simpatije kako lokalnih zajednica u kojima se sprovode akcije čišćenja, tako i opšte javnosti. U okviru ove sezone, koja je počela početkom juna, očišćena su jezera u okolini Užica, Bele Crkve, Kruševca i Pirota, dok će u narednom periodu biti očišćeno jezero Perućac i Ada Ciganlija.

Predstojećeg vikenda, u subotu, 26. avgusta biće organizovana još jedna u nizu, akcija čišćenja jezera Perućac kod Bajine Bašte. Pomenuto jezero nalazi se u prirodnom zavoju kanjona reke Drine, između naselja Bajina Bašta i Višegrada i obavija planinu Taru. Ukupna površina jezera iznosi 12,5 kvadratnih kilometara i nalazi se na nadmorskoj visini od 290 metara. Zauzima treću poziciju na listi najvećih jezera naše zemlje. Perućačko jezero je akumulaciono i snabdeva se vodom iz reke Drine, a pogodno je za kupanje i ribolov. Njegova sredina predstavlja granicu između Republike Srbije, BiH i Republike Srpske. Ovaj lokalitet poseduje izuzetan turistički potencijal, budući da nudi svojim posetiocima mogućnost različitih aktivnosti, a poznato je i po tome što se svake godine održava svetsko prvenstvo u lovu na mladicu. Deo jezera Perućac, koje se nalazi u Republici Srbiji, pripada Nacionalnom parku Tara, te je iz tog razloga njegovo očuvanje od izuzetne važnosti za našu prirodu.

