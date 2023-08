"PRIJAVI JE ZA UZNEMIRAVANJE! TU POMOĆI NEMA!" Srbin nagrabusio zbog konflikta sa komšinicom u zgradi, savet potražio na mrežama

Komšijski odnosi i njihovi međusobni problemi nešto su što je karakteristično za ceo svet, a probleme koje ima jedan mladić iz Srbije, sa starijom gospođom koja ne odustaje od svog prigovaranja na njegovo najobičnije funkcionisanje u stanu, nešto je što je nasmejalo mnoge ali ne i samog dečka.

Kako je objasnio u svojoj objavi na Reditu, neimenovani muškarac ima problem sa komšinicom koja je za pola godine do stana mladića dolazila par puta uz prigovore da je previše bučan, čak i kada samo hoda po stanu. U svojoj objavi takođe, pitao je za savet ostale korisnike.

"Juče mi je komšinica za pola godine došla treći put da se žali kako sam previše bučan. Problem je u tome što kada hodam po stanu ona sve to čuje i navodno sam je čak probudio jednom. Ja samo hodam, dakle ne treniram niti nešto drugo. Svaka stolica u stanu ima one stikere što ublaže zvuk. Hodam bos po stanu, nekada sam nosio klompe, ali to je bilo glasnije. Ne skačem, jedino što nekada brže hodam po stanu kada razmišljam (ne trčim nego hodam brzo od jednog dela stana do drugog jednostavno tako razmišljam).

Skoro sam našao neku malu macu na ulici i ona sada kopa posip na terasi, kaki i verovatno će komšinica i to da čuje. Mačor je danas prvi put oborio nešto sa stola i verovatno će komšinica doći da mi se žali ponovo. Parket imam u stanu. Meni lično ne smeta kada čujem komšije da lupaju po stanu ili čak puštaju muziku pošto mi nije problem da učim ili spavam dok je bučno. Skoro sam počeo da učim preko noći da bih uštedeo na klimi a i ispit je blizu i oprezan sam da hodam samo do WC a i da nahranim mačku koja iz nekog razloga stalno traži da jede (a jede dovoljno).

Šta da joj kažem četvrti put? Ja bih iskreno voleo da mogu da živim u nekoj kući ali tuga, to u Beogradu niko ne može da priušti", napisao je on u svom izlaganju.

"U stanu moraš hodati prsti - peta"

Kako su se drugi izborili sa dosadnim komšijama, ali i šta bi možda mogao ovaj mladić sledeći put da kaže gospođi kojoj sve smeta, pisali su Srbi u komentarima.

foto: Printscreen/Reddit

"Svaki sledeći put kada bude kucala ne otvaraj i zovi komunalnu za uznemiravanje. Onda im objasni situaciju. Tako si ti prvi koji je prijavio, a i realno uznemirava te. Onda kasnije i ako ona tebe bude prijavljivala vidi se da ona ima problem", "Mani se druže. Kad pogledam s kim delim taj famozni stambeni prostor dođe mi da se zatvorim u neku šupu van grada. Niti možeš to razumeti niti pomoći samo počni da ignorišeš", pisali su neki.

Za njima, javljali su se drugi, te predložili par stvari koje bi smirile komšinicu.

"Toplo ti preporučujem papuče kod Kineza sa debljim đonom, kao gumene izgledaju cele, ispupčene malo na peti, jer ti amortizuju korake", "Tepisi možda mogu da pomognu", predložili su drugi.

A onda je bilo prostora i za duhovite komentare.

"Kaži joj 'Gospođo je l' treba da lebdim po stanu?'", "Gospođo je l' možeš da staviš fatu u uši i da odskakućeš odavde?", "Ja bih krenuo da treniram step dance i da vežbam u stanu normalno", "Verovatno si odrastao u kući pa nikad nisi naučio da hodaš u stanovima. Kad normalno hodaš (kako je i pravilno) hodaš peta - prsti. U stanu moraš hodati prsti - peta. Nije pravilno, ali na taj način nećeš se čuti i komšinica će te voleti", našalili su se neki.

Kurir.rs/Blic