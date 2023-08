SRBIN MILORAD VODIO HRVATE U ZLOČINAČKOJ ULUJI I PROTERAO SRBE SA OGNJIŠTA: Nije štedeo ni svoje rođake, a onda mu se ovo desilo!

Jedan od onih koji su proterali Srbe sa vekovnih ognjišta u zločinačkoj akciji hrvatske vojske "Oluja" bio je i Milorad Drača, Srbin iz sela Gornje Ceranje kod Benkovca.

U Hrvatskoj vojsci i policiji, po zvaničnim podacima MORH, bilo je 8.642 pripadnika srpske nacionalnosti, što je, kako navode tamošnji mediji, ekvivalent pet dobro popunjenih brigada. Mi ćemo se bazirati na ovom jednom.

Već početkom devedesetih Milorad je počeo da radi na uspostavljanju TO Rijeka mimo ovlašćenja JNA i Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu. Bio je rezevni oficir još uvek zajedničke armije, pošto je kao mladić u Bileći završio Školu rezervnih oficira.

Pred raspad SFRJ radio je u fabrici oružja. kamiona i motora "Torpedo". A kada je zapucalo, paravojna jedinica koju je formirao priključena je Zboru narodne garde (ZNG). Nedugo potom je postavljen za komandanta 3. satnije 3. bojne 128. brigade HV.

U zloglasnu "Oluju" je ušao spreman da prati poruku Franje Tuđmana "da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu, odnosno da ono što necemo odmah zahvatiti, da može da kapitulira u nekoliko dana", odnosno da se protera i pobije sve što je srpsko, pa nije štedeo ni svoje najbliže rođake!

Napadao je sa svojim vojnicima preko Stražbenice iznad sela Čanak u Lici i imao je gubitaka.

KRALI SRPSKU STOKU

- Nakon izlaska na granicu na Plješivici, dobijamo zadatak da se izmestimo uz Unu u selo Nebljusi, prema Bihaću. Trebao sam s vojskom pokriti jednu raskrsnicu, gde je pre bila JNA, da bi se sprečio šverc stokom koji je nastao u tom haosu. Prvog dana skinuo sam šest mina na tom mestu, jednu sam ostavio - pričao je Drača za hrvatske medije.

Drugi dan, bio je to 27. avgust 1995. godine, je, kaže, došao do te mine koju ostavio, rastavio je, i kad je to uradio video je da oko sebe ima još mina.

- Mine za mene nisu predstavljale problem, međutim ovde je bila postavljena i mina iznenađenja - antimagnetna mina 1 koja se nalazila ispod jedne kamene ploče. Tako sam hodajući po kamenju, izbegavajući zemlju, stao na jedan kamen, mina se aktivirala i meni je nogu otkinulo. Zvali smo prvu pomoć i na terenu sam u Donjem Lapcu amputiran prvi put. Drugi put u Kliničkom bolničkom centru Sušak. Tako je završio moj ratni put - rekao je Drača, koji je ratni vojni invalid 70% i do penzije je radio u brodogradilištu "3. maj".

I dok ga u Hrvatskoj veličaju, Srbi ga smatraju izrodom i izdajnikom.

