"TREBA DA RAZGOVARAMO SA DECOM CELE GODINE, A NE SAMO PRVI DAN!" Pedagog: Moraju da se pojačaju časovi odeljenske zajednice

Povodom početka školske godine, nedavno je ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović izjavila da je sugestija tog ministarstva da 1. septembar, kad počinje nova školska godina, „bude dan dijaloga nastavnika i učenika, ne samo o školskim programima već i o emocijama, vrednostima, ljudskoj toplini, uvažavanju, budućnosti“.

Osim predloga ministarke i ministarstva veliku buru u javnosti je izazvala nedavna objava na sajtu Trinaeste beogradske gimnazije gde je istaknuto obaveštenje o takozvanom „kodeksu oblačenja“ za učenike tj koja odeća nije prikladna dok su u školi.

Ljiljana Marković, specijalni pedagog, gostovala je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakla izjave ministarke prosvete.

- Svakako je uvek prvi školski dan bio u tom duhu razgovora o tome kako su deca i kako su proveli raspust, dati im raspored i približiti im šta ih to čeka u narednoj školskoj godini. Što se tiče samog pričanja o emocijama, ljudskoj toplini, uvažavanju i budućnosti svakako da treba to pričati sa decom i to ne samo prvog školskog dana ili nedelje. Verujem da mnogo nastavnici, učitelji i profesori razgovaraju sa decom o tim stvarima Marković i dodala:

- Ono što bi trebalo da bude drugačije je da se ne razgovara sa decom onda kada se nešto desi, već da to bude u okviru programa koji već postoje poput građanskog vaspitanja i veronauke. Možda da se na taj način pojača časovi odeljenske zajednice. Gde deca mogu u nekoj neformalnoj atmosferi da se otvore kroz razne primere i slučajeve, a ne moraju uvek da budu negativni slučajevi povod za takvu priču.

