PLASTIČNI HIRURG OTKRIVA ZAŠTO JE GLUMICA UMRLA POSLE PODIZANJA ZADNJICE: Jeftinije od silikona, ozbiljni doktori ga ne koriste

Glumica i model Silvina Luna (43) umrla je pošto se godinama borila s bolešću bubrega koju je dobila nakon podizanja zadnjice, a uzrok je ubrizgani joj polimetil metakrilat, zabranjen po zakonima Argentine, u kojoj je izveden zahvat.

Nakon tzv. brazilskog podizanja gluteusa, koji je uradila još 2011. krenuli su problemi s bubrezima, završila je na dijalizi i čekala transplantaciju bubrega. Iako joj je 2016. u SAD izvađena opasna supstanca iz zadnjice, bilo je kasno jer je već razvila autoimunu bolest.

Dr Perez, koji je izvadio supstancu, izjavio je tada da svi ti pacijenti obole od bubrega i preminu. Tako je i bilo - Silvina je umrla 31. avgusta nakon 79 dana borbe za život.

Plastični hirurg dr Zdravko Petković ističe za Kurir da je polimetil metakrilat sintetički materijal i da njegov ubrizgavanje može da izazove teške komplikacije, opasne i po život.

- Regija gluteusa je inače osetljiva zona i na običan ubod injekcijom jer je to adipozno, tj. masno tkivo, koje nije vaskularno, odnosno prokrvljeno. I kao takva to je regija osetljiva na infekciju i nekrozu tkiva, koja podležu metaboličkim poremećajima. I plus ako na to ubrizgate sintetički materijal, koji inače ne može da se resorbuje u organizmu i na koji organizam reaguje kao na strano telo, kao što je i polimetil metakrilat, velika je opasnost od komplikacija, koje mogu biti i fatalne. To zavisi i od količine ubrizgane supstance, ali i od samog organizma, jer možda neko već ima predispoziciju ka komplikacijama i bolestima koje će ova sintetika samo ubrzati. Takođe, ako se ubrizga u količini koja izaziva atak na ceo organizam, jasno je da resorpcija najpre ide preko bubrega i da oni trpe. Na to, zona gluteusa je blizu bubrega i taj materijal se jednostavno širi - objašnjava dr Petković.

Šta je polimetilmetakrilat KORISTI SE ZA AUTOMOBILE Polimetilmetakrilat je bezbojna, plastična supstanca koja se koristi kao zamena za staklo u delovima za kola, sočiva, panele i prozore.

I silikon može da izazove komplikacije, što je individualno, te je zato najbolji hirurški zahvat.

- Operacijom se odvaja deo tkiva, pa podiže i ne koriste se nikakve supstance. Ali ostaje ožiljak od reza od desetak centimetara na dnu leđa. Hirurški zahvat je mnogo skuplji, košta nekoliko hiljada evra, ali je efekat, ako ga izvodi onaj ko zna svoj posao, duži i od decenije. Polimetil metakrilat je jeftin i daje brz efekat, jeftiniji je i od silikona. Po standardima, kako smo mi to učili, i po svetskoj literaturi polimetil metakrilat ne treba koristiti jer daje reakcije sa trajnim posledicama opasnim po život. Niko ne može da da garancije da neće doći do neke komplikacije. I ne koristimo ga, ne bar ozbiljni plastični hirurzi - navodi dr Petrković i dodaje:

- Najčešće izvodim operacije, a osim toga koristim samo hijaluron ili silikon koji je drugi po prisutnosti u atmosferi iza kiseonika, ali kao silikonske implante.

