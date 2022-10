NESTRUČNI BOTOKS MOŽE DA IZAZOVE SLEPILO, ALI TO NIJE SVE! Mnoge žene ovo rade, a nisu ni svesne posledica!

U želji da budu što lepše i mlađe neke žene su spremne na sve, pa mnoge od njih, kako bi prošle što jeftinije, odlaze kod nestručnih i neproverenih "kozmetičara" kako bi ubrizgale botoks ili hijaluronske filere. Međutim, mnoge od njih nisu svesne da od tih korekcija mogu da oslepe ili da pretrpe oštećenje mozga!

Koliku štetu nanosi botoksiranje kod priučenih stručnjaka i kvazilekara, ističe radiolog dr Aleksandar Ivković.

Opasan neurotoksin

- I pored profesionalne i strogo kontrolisane upotrebe, godišnje se zna za oko 180 pacijenata sa ugroženim životom na neki način, oko 90 koji zahtevaju duže bolničko lečenje i za oko 15 smrti. Upotreba botoksa je često u rukama ljudi koji nisu dovoljno stručni i tada se komplikacije mogu javljati daleko češće, a među njima i oštećenje mozga, koje se može videti putem MR pregleda.

Tako je zabeleženo više od 50 slučajeva slepila, a dešavaju se i oštećenja mozga u delovima koji kontrolišu mišićne funkcije ekstremiteta, češće ruku. Ne zaboravimo da se radi o prvenstveno neurotoksinu - upozorio je dr Ivković u svom blogu "Ljudi i ostale laži" i dodao da su uglavnom neželjena dejstva retka, prolazna i prihvatljiva za korisnika onda kada se botoks koristi po strogo utvrđenim medicinskim pravilima od stručnih ljudi.

Dr Ivković je savetovao žene da ako rade bilo šta vezano za unošenje opasnih supstanci u sebe, to rade kod onih koji su stručni, a ne kod onih koji su priučeni.

Širom sveta je zabeleženo nekoliko slučajeva u kojima su pacijenti u procedurama kod nelicenciranih i jeftinijih kozmetičara imali trajne posledice po zdravlje, poput slepila i hepatitisa C, ali i onih koji su završili s moždanim udarom.

Zabranjene procedure

Ljudi koji nemaju medicinsko znanje o ovom domenu, kao što su frizeri, kozmetičari i manikiri, izvode osetljive i zabranjene procedure (ubrizgavanje botoksa i hijaluronskih filera), u nekim slučajevima izazivajući zdravstvene probleme pacijentu.

Specijalista plastične, estetske i rekonstrutivne hirurgije dr Elena Kantar ističe da botoks i hijaluronske filere mogu da rade samo edukovani lekari, odnosno lekari koji imaju najmanje tri godine iskustva u ovoj oblasti medicine.

Dr Zdravko Petković

Ne može frizer da ubrizgava botoks

Dr Zdravko Petković, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, kaže da ne postoji lek bez komplikacija, ali da svaki zahvat koji se izvodi treba da se radi u institucijama koje su referentne i proverene.

foto: Kurir

- To treba da izvode isključivo stručna lica, odnosno specijalista rekonstruktivne i plastične hirurgije. Pre bilo kakve intervencije neophodno je da se proveri opšte stanje pacijenta. Te intervencije ne mogu da se rade u kozmetičkim i frizerskim salonima, to može da radi isključivo akreditovana ordinacija. Sada imamo frizere koji su uzeli neke sertifikate da se bave estetskim zahvatima, oni mogu da promovišu kreme, ali ne mogu da bodu iglom ljude jer za to nisu školovani. Zna se ko to sme i treba da radi - naglasio je dr Petković.