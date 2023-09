U PRVOJ POLOVINI NEDELJE ČEKAJU NAS PLJUSKOVI I GRMLJAVINA, A ONDA OBRT: Ovog datuma stiže pravo jesenje vreme (FOTO)

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu detaljno vremensku prognozu do kraja septembra.

- Danas na istoku regiona, posebno na istoku Srbije nestabilno uz grmljavinske pljuskove, koji lokalno mogu biti vrlo jaki i praćeni tučom/gradom. Vetar istočni, na istoku regiona u zoni pljuskova prolazno jak, dok će u toku noći nad košavskim područjem jačati jugoistočni vetar - piše Čubrilo i dodaje:

- U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, u košavskom području umeren do jak, jugoistočni vetar. Maksimum do +26 do +31 stepen Celzijusa. U utorak od sredine dana prvo na zapadu, a posle podne i nad ostalim delovima regiona prolazno naoblačenje uz grmljaivske pljuskove,a biće uslova i za vremenske nepogode, posebo nad istokom Hrvatske i BiH kao i na zapadu Srbije gde će front stići kasno posle podne. Ispred fronta vetar južni, a u zoni fronta u kretanju na severozapadni koji na kratko može biti olujan. Dnevni maksimum od oko +23 na zapadu do oko +33 na jugu i istoku regiona.

foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić

Prema njegovim rečima sredinom sledeće nedelje malo svežije i uglavnom suvo, samo bi u četvrtak na severu i zapadu moglo biti ređe pojave pljuskova.

- Dnevni maksimum od +24 do +30 stepeni Celzijusa, što je i dalje iznad proseka. Petak i subota donose još toplije vreme uz maksimume koji će lokalno ponovo biti i oko +33 stepena Celzijusa. U subotu se nad širimn prostorom Italije očekuje fromiranje sekundarnog ciklona i dalji razvoj vremena će zavsiiti od snage i tačne putanje tog sistema.

Juče je GFS imao nekoliko proračuna gde je ovaj sistem slao zapadnije i time veći deo regiona ostavljao u toplom sektoru, danas takvu simulaciju ima operartivni ECMWF dok je GFS sličniji jučernjem ECMWF modelu, a hladniju, istočniju opciju putanje ciklona dans ima i UKMO kao JMA model - objasnio je meteorolog.

Čubrilo dodaje i da kako smo još nedelju dana od moguće promene varijacija po pitanju snage i putanje ciklona će svakako još biti, ali verovatno bi negde oko srede mogli imati jasniju sliku o razvoju vremena oko 24.09.

- Za sada uzimajući u obzir sve faktore proračuna još uvek je jače pogoršanje i umereno zahlađenje najizvesnija opcija. Narednih dana toplo, danas na istoku, a u utorak nad celim regionom vrlo nestabilno. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode.

Kurir.rs