METEOROLOG RISTIĆ OTKRIO ŠTA DONOSI POČETAK JESENI: Od ovog datuma dolazi visinska dolina i đenovski ciklon! Mnogi su jedva čekali

Od kalendarskog početka jeseni u Srbiju stiže i zahlađenje i donosi značajniju promenu vremena.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za Kurir da nam za nedelju dana stiže prava jesen koja donosi značajnu promenu vremena.

- U subotu 23. septembra sa kalendarskim početkom jeseni prema nama dolazi visinska dolina i đenovski ciklon doneće regionu i našoj zemlji dugo očekivano osveženje i kišu. Imaćemo pad temperature od pet do deset stepeni, a posle tog talasa uslediće i svežiji period. Dnevne temperature će biti do 20 do 25 stepeni s tim što do kraja septembra dolazi do jačeg prodora hladnog vazduha kada se dnevna temperatura očekuje do 20 stepeni - objašnjava Ristić i dodaje:

- Takođe, u tom periodu možemo da očekujemo padavine i pljuskove koji nam stižu nakon ovog dosta sušnog septembra.

Prema njegovim rečima, u utorak će duvati umeren do jak jugoistočni vetar u košavskom području.

- U subotu će duvati umeren pojačan severozapadni vetar koji uglavom možemo da očekujemo i u narednom periodu - zaključuje Ristić.

