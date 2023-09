ZA SADA NEMA MNOGO ONIH KOJI SE ŽALE NA 5G MREŽU, ALI POTREBNO JE 10-15 GODINA! Dr. Kočović: Kinezi koriste specifičnu frekvenciju

5G mreža stiže u Srbiju! O tome kakve su moguće posledice govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Slobodan Dimitrijević, mašinski inženjer - predsednik Srpsko-ruskog pokreta i prof. dr Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije.

- Moramo najpre da objasnimo šta je to elektromagnetni spektar. On se sastoji iz nekih sedam elemenata i svih sedam od elektromagnetnih talasa koji imaju najmanju frekvenciju do x zraka koji su na suprotnoj strani i imaju najveću frekvenciju, brzina raste sa povećanjem tih frekvencija. Sa 4G tehnologija, govorim samo o mobilnim telefonima, jer postoje i tehnologije za vojne i policijske svrhe koje imaju svoje frekvencije, prešli smo na 5G tj. iz radio dela na mikrotalasni deo - kaže Kočović.

Osvrnuo se na 5G mrežu u kontekstu svetskog trgovinskog rata između SAD i Kine:

- Svetska telefonska unija propisala je 2017. godine kako to može da se koristi. Ne koristi se ceo spektar, već samo jedan deo spektra. Svi proizvođači telefonske opreme požurili su da iskoriste ovaj deo od 26 do 28 gigaherca, dok su Kinezi iskoristili ovaj deo blizu radio spektra koji je negde oko 3 gigaherca.

- Amerikanci su nakupovali dosta te opreme od kompanije Huavej i sećamo se da je uhapšena direktorka razvoja Huavej - Kanada, inače ćerka vlasnika Huaveja i tako je nastao taj deo svetskog trgovinskog rata između Kine I SAD. Kinezi su iskoristili ovaj deo koji sporije prenosi signale u početku tog elektromagnetnog spektra.

Kaže da ovaj tzv. "kineski" spektar koristi veliki broj zemalja.

- Danas, posle tri godine od tog događaja, dosta veliki broj zemalja imaju ovaj spektrar od tri gigaherca. EU je uvela oba segmenta. Proizvođači su morali da ugrade i taj deo spektra koju su Kinezi preferirali. Posle jedno 5 godina testiranja vidimo da nema mnogo onih koji se žale na posledicu korišćenja 5G mreža, ali potrebno je da prođe 10-15 godina da bi testiranje bilo pouzdano - istakao je Kočović.

