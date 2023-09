UPRAVNIK DOMA NAVODNO ZABRANIO STUDENTKINJAMA DA IH POSEĆUJU MOMCI S KOJIMA NISU ROD: Oglasio se i otkrio o čemu se radi! (FOTO)

Društvenim mrežama počela je da se širi fotografija navodne odluke upravnika Studentskog doma "23. oktobar" u Novom Sadu, poznatijeg kao Cesarec, kojom su zabranjene dnevne posete i prenoćišta za osobe muškog pola izuzev, kako se navodi, ako su u pitanju najuži članovi porodice (otac, brat, staratelj - oni koji imaju prava na dnevnu posetu).

Ova odluka naišla je na brojne osude a devojka koja je objavila na svom profilu taj dokument napisala je: "Upravnik studentskog doma Cesarec u NS je zabranio punoletnim studentkinjama da ih posećuje bilo ko muškog pola s kim nisu u rodu. Šta mislite da li su u muškom domu zabranjene posete studentima?"

foto: Zorana Jevtić

Tragom ove informacije pozvali smo direktora Studentskog centra Novi Sad Zorana Martinovića koji je demantovao da je takva odluka doneta.

Upravnik studentskog doma Cesarec u NS je zabranio punoletnim studentkinjama da ih posećuje bilo ko muškog pola s kim nisu u rodu. Šta mislite da li su u muškom domu zabranjene postete studnetima? pic.twitter.com/HQflPtYL3V — Dzinglbau Mrnjau (@DMrnjau) September 20, 2023

- To je bio predlog odluke koja nije stupila na snagu. Jednostavno nije prošla proceduru. Bio je to pokušaj upravnika da obezbedi dodatnu sigurnost u domu, ali njegova odluka nije prihvaćena tako da će se i dalje primenjivati postojeći kućni red koji ne zabranjuje bilo kakve posete do 23 sata, bez obzira na pol posetilaca, a kod stanovnica studentskog doma može kao i do sada prenoćiti neko od članova porodice ili bliže rodbine - kratko je rekao Martinović.

Kurir.rs/ Blic