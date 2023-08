DOK U BEOGRADU SA KIRIJAMA LUPAJU PO UŠIMA, EVO KAKO JE U DRUGIM GRADOVIMA: U ovom lepom mestu studenti mogu živeti za 140 evra!

Septembarski ispitni rok tu je, pa su studenti ponovo okupirali fakultete i više škole, a bliži se i dolazak brucoša u univerzitetske centre, pa početak narednog semestra...

Sve u svemu počinje gužva, a sa njom i jurnjava za iznajmljivanjem stanova. Neki su na to prinuđeni jer nisu upali u dom, a drugi ne žele ni da prođu pored studenstkog doma i lepše im je da im, uglavnom roditelji, plaćaju stanarinu.

Cena kirije je šarenolika, što zavisi od grada do grada, od naselja do naselja, od udaljenosti od fakulteta... Ali evo neki presek kako bi oni koje to zanima mogli da prave kalkulaciju i po svom budžetu odaberu gde će živeti, da li sami ili sa cimerima.

Dok u Beogradu traže i po 700 evra za 40 kvadrata, stanodavci u drugim univerzitetskim gradovima su ovako procenili koliko mogu da zarade.

Subotica foto: tSubotica živi

SUBOTICA

Krenućemo, krenućemo... Od Subotice. Garsonjera se može iznajmiti za 140 evra, pa naviše, a za režije treba doplatiti do 5.000 dinara, sve zavisi. Stanovi do nekih 50 kvadrata rentiraju se mesečno za 200 do 250 evra, što zavisi od lokacije, opremljenosti, spratnosti...

Novi Sad foto: Novi Sad -EPK V.Veličković

NOVI SAD

Spuštamo se ka jugu i zastajemo u Novom Sadu. Tu je smešten drugi po veličini državni univerzitetski centar u Srbiji. I naravno, skuplje je nego u Subotici. Za solidan omanji stan iliti garsonjeru stanodavci traže od 250 do 300 evra. Naravno, plus troškovi za struju, infostan, kablovsku, internet....

U naselju Adice pak sve dodatno naborajno ulazi u cenu od 220 evra koliko vlasnik stana u sklopu svoje kuće traži mesečno. Na Novoj Detelinari "gajba" od 35 kvadrata je 300 evra... Lokacija i kvadratura diktiraju cenu. Tako oni koji studiraju u Novom Sadu za 50 kvm moraju izdvojiti od 400 do 500 evra. Kod Železničke stanice je 450 evra za 41 kvm, kod Spensa tri kvadrata više 400 evra.

Kragujevac foto: Shutterstock/AirMedia

KRAGUJEVAC

U ovom univerzitetskom gradu soba ili stan u ventru grada, kako je oglašeno, od 65 kvm sa dvorištem košta 100 evra. Ali mana je što se kuhinja deli sa vlasnikom kuće. Soba od nekih 20 kvadrata u trosobnom stanu blizu Pravnog i Medicinskog se rentira za 120 evra mesečno. Sa sve pratećim troškovima. Stan nadomak Mašinskog se može iznajmiti za 180 evra, a u cenu ulazi i struja i internet. Ko želi garsonjeru od 25 kvm trebalo bi da izdvoji od 140 do 160 evra.

Niš foto: Shutterstock

NIŠ

Zaustavljamo se u Nišu. Garsonjerica - 170 evra, grejanje na TA, režije do 4.000. Nešto malo ozbiljnije od 35 i koji kvadrat više košta 250 evra. Ako želite da se "baškarite" u 50 kvadrata morate izdvoji 300 evra mesečno.

Pre svega, studenti dobro pročitajte svaki oglas, uporedite sa cenama u tom kraju, na licu mesta se uverite da sve funkcioniše, jer mnogi vlasnici ne žele da ulože ni dinara od trenutka kada uđete u stan, pa sve poprvake padaju na vas. Ima izuzetaka, naravno.

