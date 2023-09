METEOROLOG OBJAVIO - AKTIVIRAO SE LOVAC NA SUPERĆELIJSKE OLUJE! Dramatično upozorenje Ristića, na udaru OVAJ DEO SRBIJE (FOTO)

Meteorolog Ivan Ristić objavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje u danima pred nama.

Danas na krajnjem severozapadu Vojvodine kiša počinje već u toku prepodneva, a kišna zona će se sa hladnim frontom premeštati polako na jugoistok. U zoni fronta pljuskovi, kiše, grmljavina, šansa za grad oko 50% i pojačan severozapadni vetar. Sutra će oblaci prekriti celu Srbiju tako da će biti pretežno oblačno povremeno sa kišom, a na jugu i istoku pljuskovi kiše praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18°C na severozapadu do 26°C na jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren severozapadni. Postepeni prestanak kiše u ponedeljak - napisao je meteorolog na svom Fejsbuk nalogu.

Kako je dalje naveo, pljuskovi nisu ono što najviše zabrinjava,

Lovac na superćelijske oluje prognozira u popodnevnim časovima jak severozapadni vetar sa prolaskom fronta u Sremu i Bačkoj - istakao je Ristić i dodao:

- To je sličan region koji je bio pogodjen 13. jula superćelijskom olujom. Neće biti tako strašno kao tada, ali ipak neka se ljudi pripaze - rekao je Ristić za Kurir.

Posle naoblačenja i zahladjenja sa kišom u nedelju i ponedeljak 24. i 25. septembra, od utorka, 26. septembra pa do kraja septembra, uticaj visinskog ciklona iznad nas polako slabi biće ponovo toplije uglavnom bez kiše uz smenu sunca i oblaka, minimalna temperatura od 12°C do 17°C a maksimalna od 24°C do 28°C. Duvaće umeren u Podunavlju i Pomoravlju pojačan istočni i jugoistočni vetar košava.

