HAVARIJA U SUBOTICI! PROCURIO GAS, radnici evakuisani, vatrogasne službe dežurale do kasno u noć! U fabrici zaposleno 1000 LJUDI

U Industrijskoj zoni u subotičkom naselju Mali Bajmok juče posle 18 sati došlo je do akcidenta. Gas je curio u krugu fabrike koja proizvodi delove za vetroparkove.

Na sreću, niko nije životno bio ugrožen. Poslednje informacije u vezi sa ovim daje novinarka Kurira Aleksandra Orlić:

- Za sada nemamo mnogo novih informacija, ali ono što je važno jeste da nema životno ugroženih. Pouzdano znamo da je izbio kvar u jednoj hali u kompaniji koja posluje u okviru slobodne zone u Subotici. Došlo je do havarije i do curenja gasa. Čim je primećeno da gas curi, radnici su evakuisani iz tog dela fabrike, a na lice mesta ubrzo su stigle i policija i vatrogasne jedinice koje su bile prisutne do kasno u noć za slučaj da se nešto nepredviđeno ne dogodi.

- U okviru slobodbne zone u Subotici posluje oko 11 kompanija gde radi oko 6.500 ljudi. U samoj fabrici radi više od 1000 radnika i na svu sreću nije došlo do nekih ozbiljnijih posledica.

