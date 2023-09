MISTERIJA NESTANKA DRAGANA IZ ČAJETINE: "Kad sam ga videla imao povredu na licu, u selo je došao crni auto - NIKO NE ZNA ko su"

Skoro dva meseca nema ni traga, ni glasa od Dragana Dučića iz Čajetine koji je poslednji put viđen 1. avgusta u selu Dobroselica, kada se uputio da obiđe svoje konje i tada je nestao. Porodica još uvek ne gubi nadu i moli da ukoliko bilo ko ima neku informaciju o Draganu da im javi.

- Od tada ga niko nigde nije video, telefon mu je bio isključen, ali onda 10. avgusta telefon se pali nekoliko puta, ali samo na kratko. Policija je telefon locirala na Krivoj brezi ne naseljenoj teritoriji iza jedne farme, koja je pretražena ali uzalud. U selu je pretražen svaki deo, ali ništa nismo pronašli. Policija vise ništa ne preduzima, a mi smo nemoćni jer ne znamo ni gde da idemo, ni šta da radimo, gde je mogao da ode, kaže za RINU Draganova kćerka Jelica.

Od kako je napustio posao u Javnom komunalnom preduzeću Dragan se bavi sečom i vučom građe u selima Zlatiborskog okruga. Živi sa ženom i troje dece u porodičnoj kući u Čajetini, ali je zbog posla dosta vremena provodio po terenu i tada neretko spavao u rodnom selu Dobroselica, ali ne u svojoj rodnoj kući već kod komšije Milana koji je živeo sam i lepo su se slagali. Pomagao je prijateljima i komšijama i pre nestanka ništa nije ukazivalo da ima bilo kakav problem. Dva dana pred nestanak sa jednim prijateljem dogovorio se da ide na vašar, ali nakon toga mu se više nije javljao.

- U subotu 29. jula, rano odlazi iz Milanove kuće sa kutijom cigara i malo rakije. Rekao je ide da kosi pa da se vide uveče. Uveče Milan dolazi sa posla, a Dragana nema. Zove ga telefonom, a on se ne javlja. Telefon zvoni ili nije dostupan. Milanu nije bilo ništa sumnjivo, mislio je da je Dragan kod svog oca ili da je otišao u Čajetinu, priča Jelica.

Međutim tog 1. avgusta Dragan je poslednji put viđen u kući kod komšije Aca u selu Dobroselica, koja je nekih dva kilometra udaljena od Milanove. Aco koji se tokom popodnevnih sati vratio iz Požege gde je bio da bere maline sa sestrom, naišao je na zaključanu kuću koja je inače uvek otključana jer brava spolja ne može da se zaključa.

- Čuo je zvukove iz kuće odakle izlazi moj tata koji ima povredu na licu. Acu nije palo na pamet da pita Dragana što je tu, nego ga pita šta mu je sa licem. Tata mu je odgovorio da je vukao građu i pao. Potom je rekao da ide ispod kuće tog Aca jer je tu vezao konje, a potom niz selo jer ga čeka prevoz za Čajetinu. Acova sestra mu je ponudila prevoz, ali je odbio ponovivši da ga već prevoz čeka. Posle toga pola sata u selo su dolazila mala crna kola, niko ne zna ni ko je to bio, ni što su dolazili. Motorku njenog oca je pronašao čovek koji mu je pomagao 20 dana pre toga i to u šumi na istom mestu gde je tada bila ostavljena. Tako da je sumnjivo što je slagao da je kosio i vukao drva, a ništa od toga nije radio i to što je bio zaključan u tudjoj kući - kaže Jelica.

Ona dodaje da potraga za njenim ocem i dalje traje i da se ipak nada da će ga pronaći živog. Ukoliko neko ima bilo kakvu informaciju o Draganu ona moli da se javi najbližoj stanici policije.

(Kurir.rs/RINA)