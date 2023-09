MEĐU 1.013 FOTOGRAFIJA, APOSOLUTNI POBEDNIK "NOĆ VATRE"! Žirijem predsedavala Ejmi Vitale, jedan od najboljih svetskih fotografa

National geographic Srbija i ove godine organizovao je tradicionalni godišnji foto konkurs na kom su svi oni koji smatraju da su vešti sa fotoaparatom i da imaju "dobro" oko za detalje, i ove godine imali priliku da prema propozicijama konkursa, tokom leta šalju svoje fotografije, takmičeći se za vredne nagrade u nekoj od četiri kategorije: "Životinje", "Ljudi", "Pejzaži" i "Noć".

Pobednička fotografija Noć vatre foto: National geographic

Stručni žiri, koji su činili eksperti u oblasti fotografije, među 1.013 pristiglih radova od strane 861 učesnika u konkursu, odabrao je četiri prvoplasirana i četiri drugoplasirana kandidata u svakoj od kategorija, a svoj glas dala je i publika odabravši na društvenim mrežama i svoju omiljenu fotografiju.

Sveukupni pobednik National geographic foto konkursa za 2023. je Mina Delić sa fotografijom "Noć vatre", koja joj je donela pobedu i u kategoriji "Noć".

Ostali pobednici konkursa po kategorijama su Vojislav Luković (Životinje), Miloš Smoljanić (Ljudi), Damir Pepić (Predeli), i Marina Radivojević (Nagrada publike).

Ejmi Vitale foto: National geographic

Žirijem je ove godine predsedavala Ejmi Vitale, dugogodišnja National geographic fotografkinja i autorka dokumentarnih filmova.

Ejmi je tokom svoje karijere putovala u više od 100 zemalja, beležeći trenutke za pamćenje - od srceparajućih realnosti rata do inspirativne snage pojedinaca koji prave razliku. Njeni nagrađivani radovi bacaju svetlo na neopevane heroje i zajednice koji rade na zaštiti divljih životinja i pronalaženju harmonije sa prirodom.

Ejmi je poznata kao najuticajniji fotograf svoje generacije i od 2022. godine član je Internacionalnog konzervacionog udruženja inovatora u oblasti očuvanja životne sredine. Godine 2022, dodeljene su joj prestižne nagrade Medalja časti za izuzetne zasluge Mizurija i Humanitarna nagrada Lusi.

- Čast mi je što sam ovu nagradu dodelila u Beogradu. Za vašu zemlju me veže mnogo uspomena, jer sam prve korake kao fotograf napravila baš u Srbiji. Bilo je to davno, pre više od dve decenije i od tada se uvek rado vraćam u Beograd, koji je tako divan i dinamičan grad, kao i ljudi koji žive u njemu - poručuje fotografkinja koja kao glavni motiv svojih fotografija vidi priču koju one prenose posmatraču:

Ejmi je ovu fotografiju zabeležila u Africi foto: National geographic

- Kada posmatram stvarnost pred sobom kroz objektiv uvek nastojim da povežem ono što vidim sa nekim širim značenjem. Tako fotografija životinje nikad nije samo to. Nastojim da tim trenutkom obuhvatim sam predmet fotografisanja, sredinu u koju je sve smešteno, ali i humani deo, odnosno ono na koji način su čovek i njegovo delovanje povezani sa tom životinjom. To je ono što fotografiji daje smisao i značaj - poručuje Ejmi Vitale koju je časopis "Instyle" imenovao Ejmi kao jednu od 50 izuzetnih žena u okviru serijala koji slavi žene "koje se pojave, podignu glas i srede stvari".

Sudbinu nosoroga je pratila serijalom fotografija foto: National geographic

Uz Ejmi ovoj grupi žena pripadaju Džejn Gudal, Kristijan Amanpur i Rut Bader Ginsburg. Ejmi je proglašena za fotografa godine za časopise u okviru internacionalne nagrade Fotograf godine, nosilac je i Danijel Perl priznanja za izuzetno izveštavanje i 6 puta je bila dobitnik nagrade Svetska novinska fotografija. Ejmi će učestvovati kasnije ove godine u serijalu Istraživač na TV kanalu National geographic.

Osnivač je i izvršni direktor neprofitne organizacije "Vital impact" vođene od strane žena, koja podržava humanitarne i konzervacijske napore širom sveta. "Vital impacts" je stvorila svetski grant i mentorski program u cilju podrške sledećoj generaciji ekoloških pripovedača.

Još jedna Ejmina fotografija foto: National geographic

Njen rad na polju fotografije tokom poslednjih godina fokusiran je na dokumentovanje života divljih životinja i krivolov u Africi, u okviru čega je pokrivala sukobe između ljudi i divljih životinja i koncentrisala se na napore da se spase severni beli nosorog, ali i na ponovno uvođenje pandi u divljinu, budući da se ove životinje usled toga što su dovedene na ivicu istrebljenja, danas mogu naći samo u strogo kontrolisanim rezervatima.

