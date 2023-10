SISTEM AMBER ALERT POD IMENOM "PRONAĐI ME" STUPA NA SNAGU 1. NOVEMBRA! Evo kako će funkcionisati i koje su institucije uključene

U Srbiji godišnje nestane više od 1.000 dece. Najveći broj njih bude pronađen, ali jedan broj dece nikada se ne vrati svojoj kući. Jedini sistem u svetu koji je funkcionalan jeste Amber Alert koji obaveštava javnost o nestanku, a sistem pokreće država, tj. policija ili tužilaštvo. Takav sistem pod imenom “Pronađi me” u Srbiji će biti implementiran od 1. Novembra.

Ukoliko roditelji prijave nestanak deteta, a ispune se određeni kriterijumi koji je ustanovila policija I radna grupa koja je radila na implementaciji samog sistema, pokreće se sistem “Pronađi me”.

Automatski će biti pokrenut ukoliko je nestalo dete mlađe od 7 godina, kao I ukoliko je dete mlađe od 18 godina, a ima neki oblik invaliditeta ili prima terapiju. U prvoj fazi će u samom sistemu učestvovati mediji, mobilni operateri, železničke I autobuske stanice, kao I Aerodrom Nikola Tesla.

- Što se tiče medija, oni će dobiti formatirani poster koji će imati sve informacije o detetu I njegovu fotografiju. U prvih 8 sati, to će morati da objavljuju svakih 30 minuta. Nakon toga nastavljaju svakih sat vremena, sve do isteka 48 h - rekao je Igor Jurić iz Centar za nestalu i zlostavljanu decu. Više od milion građana, podržalo je putem društvenih mreža kampanju za uvođenje sistema "Pronađi me", kao odgovor na inicijativu koju je pokrenuo Centar za nestalu i zlostavljanu decu. Svi su saglasni da je sistem neophodan I svi su I te kako dobro upućeni u situaciju. Ne razgovaraj sa nepoznatim ljudima”, to smo kao deca verovatno svi čuli od svojih roditelja. Međutim, da li njime možemo preduprediti otmicu deteta? Stručnjaci tvrde da je odnos roditelja I deteta od ključne važnosti I da može sprečiti napade predatora koji su poznati deci.

- Vrlo je bitno da roditelji usklade otvoren odnos, s podrškom I razumevanjem. Kao I da se spuste na nivo deteta, a ne da komentarišu samo u moje vreme nije bilo tako, ja tako nisam. Nego da razmisle kakvo je vreme sada I da vide kroz kakve probleme to dete prolazi I da stvore odnose podrške I da dete šta god uradi može da im kaže - rekla je Dragana Ivanović, psiholog I psihoterapeut. Poenta samog sistema, osim pronalaska deteta naravno, jeste i da se uključuju građani i zajednica kako bi svi kolektivno pomogli policiji u potrazi. Iskustva iz drugih zemalja su ohrabrujuća i pokazuju da je uspešnost 96 posto od momenta kada se pokrene sistem.

