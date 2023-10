IŽIVLJAVANJE IZVRŠITELJA! NIŠLIJI UZEO I POKVARIO MOTOR I NE DA ZA POPRAVKU: "Ne skida ni zabranu, a dug sam platio pre 2 meseca"

Miloš Milenković iz Niša tvrdi za Kurir da je javni izvršitelj Žarko Dimitrijević zaplenio njegov motor, uspeo da ga pokvari, a ni dva meseca nakon što je Milenković isplatio celokupni dug, on nije skinuo zabranu raspolaganja sa vozila!

Milenković kaže da proživljava muke zbog bahatog postupanja ovog javnog izvršitelja.

- Imao sam u januaru dug koji nisam platio i to je dospelo kod javnog izvršitelja. Dogovorili smo se da dug plaćam na rate. Međutim, nekih mesec-dva nisam plaćao jer sam imao finansijskih problema, a izvršitelj je zbog tog duga raspisao potragu da se nađe vozilo koje je u mom vlasništvu. Hteo je da ga zapleni i proda na javnoj licitaciji - počinje priču Milenković.

Milošu Milenkoviću zaplenili i pokvarili motor foto: Privatna Arhiva

Kaže da je početkom avgusta, po nalogu javnog izvršitelja Žarka Dimitrijevića, došla policija ispred njegove kuće, gde su zatekli motor:

- Došla je šlep-služba, raspravljao sam se s njima i tražio da mi pokažu rešenje o izvršenju o plenidbi imovine. Na kraju sam digao ruke i zaplenili su vozilo. Sutradan sam otišao i isplatio mu ceo dug. Tražio sam da preuzmem motor, a on mi je rekao da ne mogu sad, jer osoba zadužena za to nije tu.

foto: Privatna Arhiva

Dodaje da je ponovo otišao kod izvršitelja i zapretio mu tužbom, da bi ga nakon pola sata zvali i dali mu adresu na kojoj može da preuzme vozilo.

- Tu je nastao drugi problem jer je vozilo bilo neispravno kad sam došao po njega, a kad su ga plenili, bilo je ispravno. Napravili su zapisnik šta je sve neispravno i pravdali su se kako će to rešiti i nadoknaditi. To do danas nisu učinili, a šteta je oko 100 evra. Sam sam ga popravio, pošto držim servis - navodi Milenković i dodaje:

- Najverovatnije je motor pokvaren i oštećen u transportu. Nije adekvatno vezan, niti je prevezen kako treba. Vozili su ga šlep-službom za automobile, ne za motore.

foto: Privatna Arhiva

Nakon dva i po meseca javio se novi problem.

- Hteo sam da prodam motor, odnosno da izvršim prenos vlasništva, ali zabrana otuđenja nije skinuta. Ništa ne mogu da uradim zbog te zabrane. Izvršitelj mi je dao fotokopiju nekog papira na kojem se sve slabo vidi i rekao da je on navodno 3. avgusta skinuo tu zabranu. Otišao sam do MUP, tamo su mi rekli da zabrana nije skinuta, već da je skinuta samo potraga za vozilom. MUP više ne potražuje to vozilo, ali ja nemam prava ni da ga prenesem, ni da ga registrujem, jer izvršitelj ne skida zabranu - ističe naš sagovornik.

foto: Privatna Arhiva

Naglašava da je juče ponovo išao da proveri da li je skinuta zabrana, ali je opet u policiji dobio negativan odgovor, išao je i do izvršitelja, gde su mu obećali da će problem rešiti.

Javni izvršitelj Žarko Dimitrijević foto: Privatna Arhiva

Odbili da komentarišu Niste stranka u postupku, ne možemo vam dati podatke Javni izvršitelj Žarko Dimitrijević nije odgovarao na pozive Kurira, a na pitanja koja smo mu poslali mejlom odgovorila je njegova pomoćnica Jasmina Panajotović Zdravković: - Imajući u vidu da niste stranka u postupku, javni izvršitelj ne može da vam dostavi podatke koji se odnose na postupanje u predmetu. Podaci o predmetu (predmetima) mogu se davati isključivo licima koja na to imaju zakonsko ovlašćenje.

Komora javnih izvršitelja navodi za Kurir da nema uvid u pojedinačne predmete javnih izvršitelja, osim kada po pritužbi stranaka vrši nadzor:

- U konkretnom slučaju gospodin koji se obratio vama nije podneo pritužbu Komori na rad javnog izvršitelja Žarka Dimitrijevića. Svakako se možete obratiti postupajućem javnom izvršitelju za bliže informacije u konkretnom predmetu. Ukoliko gospodin Milenković smatra da su mu neka prava povređena, bilo bi bolje da se, umesto vašoj redakciji, obrati nadležnim organima i institucijama radi ostvarenja svojih prava propisanim putem.

Mnogi ostali bez doma Sin izvršiteljke kupio stan na licitaciji Ovo nije usamljen primer bahatog ponašanja javnih izvršitelja. To je na svojoj koži, ni kriva ni dužna, osetila 2018. godine i baka Smilja Jelić iz Inđije, koja je pod stare dane ostala bez krova nad glavom! Izvršitelj je sproveo procenu nepokretnosti na nezakonit način, veštak nije ni ušao u kuću, napravljeno je milion propusta. Združena akcija "Krov nad glavom" potom je 2019. godine upozorila da je stan porodice Aksentijević na licitaciji kupio Đ. Č., sin javne izvršiteljke za područje Višeg suda u Kragujevcu Danice Č., za koju je ovo udruženje pronašlo podatke i da je poverenica organizacione jedinice Komore izvršitelja iz Kragujevca i zamenica predsednika Izvršnog odbora Komore izvršitelja. Početkom septembra P. S. u Zemunu i B. J. iz Jagodine pretili su da će, kako su mediji naveli, izvršiti samoubistvo zbog postupka izvršitelja.

Kurir.rs/ Mina Branković

