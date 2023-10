"JESTE BILO OSLOBOĐENJE, ALI ONO ŠTO SU VEĆ SUTRADAN RADILI TREBA OSUDITI!" Istoričar: 20. oktobar ima svoje lice, ali i NALIČJE

Glavni grad Srbije danas obeležava 79 godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu. U jutarnjim časovima 20. oktobra 1944. godine završene su devetodnevne borbe za oslobođenje prestonice od nacističke okupacije. Jedinice iz sastava Prvog proleterskog i Dvanaestog korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i Drugog i Trećeg ukrajinskog fronta Crvene armije izvojevale su jednu od najznačajnijih pobeda na Balkanu u Drugom svetskom ratu. O oslobađanju Begrada od nemačkih okupatora govorio je u emisiji Puls Srbije istoričar Nemanja Dević.

- Taj datum ima i svoje lice i naličje. Našem narodu nije mnogo svojstveno da gaji neku kulturu pamćenja osim kad su neke okrugle godišnjice. Mi smo sada u sedamdeset devetoj godišnjici, pa je to na nekom nižem nivou organizovano nego što će biti sledeće godine. To dosta govori o našoj politici sećanja. Znači mi se na nekih pet do deset godina setimo nekog istorijskog događaja. Recimo godišnjice oluje 2020 - rekao je Dević i dodao:

- Mi nismo narod koji mnogo pamti. Dovoljno je da odete na seosko groblje odakle ste poreklom. Pogledate u kakvom su stanju spomenici vezani za naše junake iz Prvog svetskog rata. Ja sam u mom kraju fotografisao spomenike koji su popadali i pored kojih se pali neko smeće. Pošaljem nekim prijateljima i oni kažu to mora da je sa Kosova negde, popalili Albanci. Ne, to je ispred nas.

Tvrdi da je 20. oktobar značajan dan u antifašističkoj borbi, ali i da se pod pojmom antofašizma danas i u to vreme podrazumevaju različite stvari:

- 20. oktobar je dan kada su snage Crvene armije i partizanske snage uspele da od nemačkog okupatora očiste čitavo gradsko jezgro budući da su se prethodnih dana borbe vodile po ulicama. Nekoliko dana pre toga udružene snage su slomile tačke otpora u širem pojasu oko grada. To jeste jedan od najznačajnijih praznika vezanih za antifašistički rat. Kad kažem antifašistički to ima potpuno drugo značenje. Antifašizam je 1941. značio je, prosto rečeno, borbu protiv Švaba. Antifašizam danas, to vam je borba za LGBT prava, borba za autonomiju Vojvodine, borba za priključivanje NATO alijansi.

Konstatovao je da treba slaviti borce koji us oslobodili grad od okupatora, ali da ono što se već sutradan činilo sa ideološkim protivnicima komunizma treba osuditi.

Antifašiazam se danas često zloupotrebljava i na njega stavljaju tapiju komunističke organizacije govoreći da je antifašizam bio obračun i sa ideološkim protivnicima koji je nažalost usledilo odmah nakon 20. oktobra 1944 godine. Proteran je okupator i to je bez sumnje imalo značaj za čitav srpski narod - rekao je Dević i dodao:

- Imate,međuitim, tri kategorije stanovništva u tom oktobru 1944. Najveći broj ljudi se raduje kraju nemačke okupacije. Oni su najbrojniji. Druga kategorija je ona o kojoj je pisao Borislav Pekić - oni koji su čekali slobodu, ali ne takvu slobodu. I treća kategorija je ona koja se radovala što su baš komunisti pobedili. U svakom slučaju, treba slaviti borce koji su se borili i izborili tog dana protiv okupatora, ali ono što je već sutradan rađeno sa ideooškim protivnicima u ime slobode treba osuditi!

