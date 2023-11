Još jedan primer dobre prakse kada je zdravstvo u pitanju dolazi sa juga Srbije. I to iz Opšte bolnice u Aleksincu gde se i te kako dobro radi.

Naime na odeljenju ortopedije, operišu se pacijenti iz okolnih gradova, pa čak i iz Beograda. Više o ovoj temi čućemo od Kristine Krstić koja se sa svojim sagovornikom nalazi u Opštoj bolnici.

- Pa to nije bila naša ideja. Mi smo samo želeli da radimo i onda smo krenuli da jačamo sektor ortopedije pre osam i po devet godina. Mi smo imali želju da radimo što više zato što je bolnica imala takve mogućnosti. Onda smo krenuli da radimo i uz pomoć ministarstva i veliku pomoć fonda koji je imao razumevanja da tu može da se radi ortopedija jako dobro. Dozvoljeno je da se rade veštački kukovi i veštačka kolena. I mi smo krenuli da radimo. Svake godine smo uvećavali broj pacijenata - kaže direktor bolnice Goran Vidić za Puls Srbije.

05:59 ORTOPEDI IZ ALEKSINAČKE BOLNICE OPERIŠU BEOGRADSKE PACIJENTE! Direktor Goran Vidić: Pet puta mesečno imamo ugradnju veštačkog kuka

- Čak smo i za vreme COVID-a jako puno radili, naravno manje nego prethodne godine. I vrlo brzo smo se nakon udarnog talasa koji je trajao oko dve godine vratili na prethodnu godinu, osamnaestu, i jako puno smo uvećali taj broj. Kada radite puno operacija, puno pacijenata, ljudi to čuju. Mi se nismo bavili marketinškim radom što se tiče popularisanja same operacije ili bolnice. Međutim, ljudi čuju. I najbolja preporuka jeste kada neko bude zadovoljan dobijenom uslugom, konkretno operacijom, to prenosi drugom - dodaje on.

- I tako se došlo do toga da mi radimo jako puno operacija. Da smo došli do brojke od preko 300 pacijenata već ove godine. Mislim da je sada oko 320 i nešto od prvog januara do sada, a počeli smo pre 8,5 godina samo sa 12 proteza godišnje. Najviše se pacijenata radi, prirodno je iz Aleksinca i Niša, ali to je procentualno učešće možda 40%. Imamo mnogo pacijenata sa juga Srbije, naročito iz Istočne Srbije, gde ima relativno malo ortopeda i zaista ljudi imaju problem sa ovakvom vrstom operacija. Ali ono što je za nas jako pohvalno i na šta sam ja posebno ponosan, da su naš rad prepoznali pacijenti iz drugih delova Srbije, konkretno iz Beograda, imali smo čak iz Vojvodine, iz Istočne Srbije, iz Kruševca. Nije to previše pacijenata, ali pa isto u Beogradu se radi jako puno, radi se jako kvalitetno - ističe direktor bolnice.

-- Liste čekanja su jako velike. Ima stvarno mnogo pacijenata i za veštački kuk i za veštačko koleno. I mi smo nakon dogovora sa fondom i akcije koju su pokrenuli da se smanje liste čekanja prihvatili da radimo jedan broj pacijenata iz Beograda. U ovom trenutku je to pet pacijenata mesečno za veštački kuk. Toliko bolnica može da uradi u ovom trenutku. Ali se nadam da ćemo povećavati broj. I s tim da kažem da mi nijednog pacijenta nismo vratili i preko tih pet pacijenata. Tako da sam izuzetno zadovoljan jer kada vam dođe pacijent iz takve jedne sredine to znači da su ljudi zadovoljni uslugom. To znači da je sigurno neko je od kolega u Beogradu rekao da možete tamo da uradite, dobićete dobru uslugu. I ja sam i kao ortoped pre svega i kao rukovodilac ustanova izuzetno zadovoljan tom činjenicom - napominje Vidić.

Opšta bolnica Aleksinac primer je dobre prakse i ovi lekari ovde upravo pokazuju da i zdravstveni centri sa daleko manjim kapacitetima mogu da utiču na to da liste čekanja iz onih većih centara budu skraćene.

