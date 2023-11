JUTARNJI MRAZ! U 6 sati u ovim mestima temperatura bila ISPOD NULE: Meteo alarm upaljen zbog magle! Evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će ujutru biti sveže sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza, a tokom dana sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru se u predelima južnije od Save i Dunava mestimično očekuju magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati i tokom dela prepodneva.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, uveče i u toku noći u Banatu i donjem Podunavlju, u pojačanju. Najniža temepratura biće od nule do šest stepeni, a najviša od 14 do 19.

U Beogradu će jutro biti sveže, na periferiji grada sa slabim prizemnim mrazem, a u toku dana sunčano i toplije vreme. Najniža temepratura biće od dva stepena do šest, a najviša oko 18 stepeni.

Jutro u minusu

Prema merenjima RHMZ u šest sati, temperatura je bila jedan stepen ispod nule u Smederevskoj Palanci, a na Kopaoniku je bilo -3. Nula stepeni bilo je u Valjeuv, V.Gradištu, Sjenici i Zaječaru.

foto: Printscreen/RHMZ

Najtoplije je u bilo u Negotinu, gde je izmereno sedam stepeni.

Upaljen meteo alarm

U Šumadiji, Pomoravlju, zapadnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM na snazi je žuti meteo alarm zbog magle.

foto: Printscreen/RHMZ

Žuti meteo alarm znači da je vreme potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

U petak postepeno naoblačenje sa kišom dolazi sa zapada i jugozapada. Pre podne više suvog vremena, a popodne i uveče sa češćom kišom. Vetar umeren do pojačan južni i jugopistočni, vrlo jak u južnom Banatu. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna od 12°C do 15°C. Uveče kiša u većini krajeva.

U subotu hladnije sa kišom, a na planinama iznad 1.400 mnv sa snegom. U nedelju suvo i hladno sa sunčanim intervalima. U ponedeljak je moguća prolazna kiša uz promenljivu oblačnost.

(Kurir.rs)