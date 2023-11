ZIMSKA SLUŽBA SPREMNA ZA SNEG: Pripremili 60 kubika čistog separiranog peska, 13 tona industrijske soli i dve tone kalijum-hlorida

LOZNICA – Vreme je uglavnom još uvek više prolećno nego jesenje, a kamoli zimsko, ali je prvog novembra zvanično počela zimska služba koja traje tačno 151 dan, odnosno do 1. aprila naredne godine.

U lozničkom JP ‘’Loznica razvoj’’ kao i u KJP ‘’Naš dom’’ kažu da su spremni za pahulje i da lozničke javne površine i puteve održe prohodnima. Za uklanjanje snega sa javnih površina zadužen je ‘’Naš dom’’, a čišćenje puteva i ulica privatno preduzeće ‘’Stobeks’’.

"Naš dom" je u tu svrhu pripremio 60 kubika čistog separiranog peska, 13 tona industrijske soli i dve tone kalijum-hlorida za pločnike po gradu kako ne bi bili oštećeni posipanjem soli i peska. U zimskoj službi je u stalnoj pripravnosti 25 radnika koji pokrivaju Loznicu, Banju Koviljaču i Lešnicu, a čistiće pešačke prelaze, mostove, prilaze raznim ustanovama, bolnici, školama i obdaništima, a spremna je i potrebna mehanizacija, jedan bager, dva ulta, kamion sa korpom za skidanje lednica sa visine, traktor, manje mašine za razgrtanje snega, putarci za prevoz peska i soli.

foto: T.Ilić

Za održavanje 255 kilometara puteva i ulica je, kažu u JP ‘’Loznica razvoj’’, nabavljen sav materijal i svi kompleti mašina su spremni. Na raspolaganju je pet kompleta, kamioni sa raonicma za sneg i posipačima, kao i dodatna mehanizaciju, grejderi, za čišćenje gradskih puteva i ulica.

Obezbeđeno je neophodnih sto tona soli, 250 kubika drobljenog agregata koji se meša sa industrijskom solju, potrebna količina mešavine šljake koja se deponuje na usponima kao i čista kamena rizla za posipanje uspona na makadamskih puteva.

U slučaju snega čiste se saobraćajnice i javne površine, najpre prioriteti prvog reda, one kojima se pre svega odvija redovan autobuski prevoz, saobraćajnice i javne površine na kojima je najveća frekvencijom pešaka i vozila. Kako ističu, do sada se nije desilo da je neki putni pravac bio zatvoren i da se zbog snega nije mogao obavljati autobuski saobraćaj, a veruju da se ni ove zime to neće dogoditi.

Apeluju i na građane da se, ako se ozbiljno ‘’zabeli’’ i bude većih snežnih padavina, dohvate lopata i očiste sneg ispred svojih lokala i tako pomognu da što pre trotari budu prohodni.

Kurir.rs/T.I