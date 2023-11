OVO SU SREĆNE DOBITNICE: Iva kupila NOVINE pa dobila STAN! Mirjana svašta prošla, poslala 1.000 računa i osvojila PREMIJU! (FOTO)

Iva Raičević iz Zemuna srećna dobitnica trosobnog stana na Novom Beogradu kupila je novine, vodu, skandinavku i još neku sitnicu za 140 dinara, i upravo taj račun je bio "srećni". Mirjana Marković Pašić iz Obrenovca dobila je četvorosobni stan takođe na Novom Beogradu zahvaljujući računu u iznosu od 929 dinara, a verovali ili ne ona je poslala više od 1.000 računa!

Srećne dobitnice osvojile su stanove u poslednjem, petom izvlačenju u drugom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2023"!

- Još uvek se nisu slegli utisci, u šoku smo. Izvlačenje smo gledali suprug, ćerke i ja i nekako smo očekivali. Skupljali smo račune i slali, bili smo uporni, jer nam je to bio jedini način da rešimo stambeno pitanje. Poslali smo više od 1.000 računa. Svi smo skupljali, pri svakoj kupovini, čak su i prijatelji skupljali za nas - uzbuđena je Marković Pašić.

Ona, suprug i dve ćerke žive u iznajmljenoj kući u Obrenovcu već 13 godina, a kako kaže, konačno ih je bog pogledao.

Mirjana Marković Pašić sa porodicom foto: Privatna Arhiva

- Prošli smo sve i svašta i ovo je nagrada za to! Kad je izašlo na ekranu "FM" ćerke i ja smo počele da vrištimo i da se radujemo, a suprug je čekao da se pojavi ime moje na ekranu. Posle smo i plakali i smejali se, ma sve - priča nam Mirjana.

Druga srećna dobitnica Iva Raičević iz Zemuna nije gledala izvlačenje, a da je dobitnica saznala je kada su je organizatori telefonskim putem obavestili.

- Još uvek ne mogu da verujem dok ne vidim svojim očima, dok ne uđem u stan. Iznos na računu je bio 140 dinara, a kupila sam novine, vodu, neku skandinavku i još nešto, ne mogu sada tačno da se setim. Inače živimo u Zemunu u suprugovom stanu. Izvlačenje nisam gledala, bila sam kod kuće spremala deci večeru, a oni su gledali crtaće - priča nam Iva.

Iva Raičević sa suprugom Draganom i decom foto: Privatna Arhiva

Kada su joj saopštili da je dobila stan, kaže, umalo nije pala u nesvest.

- Mislila sam da je neka skrivena kamera, mislila sam da ću da padnem u nesvest od šoka, a sama sam kući s decom... I dalje ne mogu da poverujem. Suprug je bio na poslu i zvala sam ga da dođe, on je radio u prodavnici koju držimo na Voždovcu. Ja sam njemu, onako sva u šoku pod adrenalinom, kroz smeh i plač rekla da samo dobili stan, a on je razumeo da su nam obili stan - priseća se ova srećna dobitnica i nastavlja:

- On me je samo pitao jesu li deca dobro i šta se desilo, a kada sam mu treći put ponovila da smo dobili stan, on je počeo da me smiruje. Rekao je: "Pa dobro, super, uplašio sam se da se nije nešto desilo."

Još uvek se utisci nisu slegli, ona i njen suprug Dragan su presrećni. Još uvek nisu odlučili da li će se preseliti u osvojeni stan ili će ga možda izdavati.

foto: Printscreen/RTS

Veći budžet Razmišlja se o novom krugu Ovo su ujedno i poslednji dobitnici, od ukupno 10, koji su dobili stanove u Beogradu, i to šest u naselju Zemunske kapije, a četiri u Bloku 63 na Novom Beogradu, od 14. oktobra tokom pet izvlačenja drugog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2023". Prema podacima sa sajta Poreske uprave, za nagradnu igru stiglo je 285.213.588 računa. Nagradna igra "Uzmi račun i pobedi", kako je ranije kazao ministar finansija Siniša Mali, značajna je za fiskalni sistem Srbije jer, kako je naveo, što su uređenije finansije, to je budžet veći, te preostaje više novca za povećanje plata i penzija, za jednokratna davanja i za izgradnju auto-puteva, bolnica, škola. Ministar je najavio da se razmišlja i o novom krugu izvlačenja.

- Poslala sam mnogo računa, svaki dan se nešto kupuje. Niko ne može da veruje od porodice i prijatelja, organizovaćemo sigurno nešto skromno da proslavimo to. Ovo je dokaz da nagradna igra nije nameštena, ja sam prvo mislila da su male šanse jer je veliki broj poslatih računa i veliki broj ljudi ih je slao. Onaj ko je izvučen je neverovatan srećnik! - zaključuje ona.

Dosad su stanovi otišli srećnim dobitnicima koji su svoje kupovine ostvarili u Lazarevcu, Šidu, Kragujevcu, Pančevu, Beogradu, Kikindi, Inđiji i Leskovcu, a najniži "srećni račun" iznosio je svega 27,96 dinara.

Hteo da prevari sistem Po svaku cene želeo stan Između četvrtog i petog izvlačenja u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi" otkriven je pokušaj prevare s računima. Uhapšeni muškarac sumnjiči se za krivično delo računarska prevara, za koje preti i tri godine zatvora. Reč je o jednom obliku visokotehnološkog kriminala koji je u porastu - zato stručnjaci kažu da je najvažnije izgraditi snažnu infrastrukturu i sisteme koji bi bili odbrana od mogućih prevara i napada. Dvadesetosmogodišnji muškarac je, prema rečima policije, pokušao da prevari sistem i programe u okviru nagradne igre "Uzmi račun i pobedi". U njegovom stanu pronađeni su i dokazi.

Kurir.rs/ Mina Branković