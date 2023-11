BILJANA ZA 28 DINARA KUPILA KREM BANANICE, PODELILA DECI I DOBILA STAN: Celu noć nije spavala od uzbuđenja, a oglasila se i BRANKA

Biljana Jovanović (63) iz Leskovca, dobitnica trosobnog stana u Bloku 63 na Novom Beogradu u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi", je za dobitni račun od 28 dinara kupila četiri krem bananice i dala siromašnoj deci, dok je Branka Avramović (45) iz Inđije dobila dvosoban stan u naselju Zemunske kapije za samo 340 dinara.

Jovanovićeva, koja živi u Leskovcu sa suprugom, a inače je iz sela Kozare, kaže za Kurir da se u subotu veče slavilo sa društvom u porodičnom domu na Hisaru.

- Prijatelji su bili negde do dva sata posle ponoći, a ja i suprug smo ostali do jutra. Obično mi se spava i legnem rano, a evo još uvek sam budna. Od sreće i uzbuđenja ne mogu da zaspim. Izvlačenje nismo gledali jer mi nikada ne bi palo na pamet da mogu baš ja da dobijem stan. Komšinica me zove da pita da li sam ja dobitnica, na šta sam odgovorila da sigurno nisam ja jer u Leskovcu ima na desetine Biljana Jovanović - priča nam srećna dobitnica kroz osmeh i dodaje:

foto: Privatna Arhiva

- Komšinica u tom trenutku prekida vezu i meni zvoni telefon gde su mi saopštili da sam dobila stan. Jedno pola minuta sam plakala, pa sam se onda smejala. Nisam znala kako se zovem. Igrala sam nagradnu igru od početka i poslala oko 530 računa i posle toga sam se setila šta sam kupila za 27, 96 dinara.

Prema njenim rečima u Leskovcu ima jedna veoma siromašna porodica sa petoro dece kojima ona pomaže.

- Ja svoje dece nemam i ponekad troje te dece vodim u školu. Imam dosta slobodnog vremena, a njihov otac radi, pa ja uskočim bar tako da pomognem. Jednog dana odvela sam ih u školu i svratila do marketa. Kad sam završila kupovinu pored vrata sam videla krem bananice i zamolila radnicu da mi naplati četiri. Te krem bananice sam platila 28 dinara. Kad sam ih dala toj deci ta sreća na njihovim licima nije mogla da se opiše, izgledala su kao ja sinoć. Pomažem svima, nemam dlake na jeziku i verujem u izreku da "ko dobro čini dobro mu se i vrati"- ističe Biljana i nastavlja:

foto: Printscreen/RTS

- Evo, meni se vratilo. Još nisam svesna toga da sam dobila stan i tek kada prođe sve ovo pričaćemo sa suprugom da vidimo šta ćemo s njim.

U subotu veče nakon izvlačenja slavilo se i u domu Branke Avramović, a kako kaže telefon ne prestaje da zvoni.

- Svi zovu i čestitaju. Gledala sam izvlačenje, a preko dana sam samo razmišljala o tome, kao da sam predosetila nešto. Trenutak kad sam videla svoje ime na ekranu se ne može opisti rečima, šok, neverica, uzbuđenje... Nisam verovala, proveravala sam dobitni kod i tad sam se uverila da sam ja.

foto: Privatna Arhiva

Sećam se da sam za 340 dinara pazarila nešto u maloj prodavnici, a inače sam svuda uzimala račune i poslala oko 2.300 ukupno. Radim u Zemunskoj bolnici i dobila sam stan u Zemunu. Još nismo pričali šta ćemo s njim, ali verovatno ću ga ostaviti ćerki jer sin ima 12 godina.

Kurir.rs/ A. K.