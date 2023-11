"NA NJEGOVOJ SAHRANI U NJU SAM GLEDAO" Emotivna objava oca Predraga: Kad je u Kanadi plače za nama ovde, kad je tu,plače za njima

- Iako sam mislio večeras da objavim nešto drugo, ne mogu da ovo ne napišem...Ovo je moja druga baka, Jelena. Očeva majka. Danas je napunila 94 godine. Od malena su me ona i baka Ana više čuvale nego li moja majka. Majke vazda zauzete, a bake na raspolaganju da pričuvaju unučad i spreme im nešto za jelo. Bakine su vazda najlepše bile košarice. Poseban dezert koji samo ona ume da sprema - počeo je on i nastavio:

- Zanimljivo je to sa bakama, da nikad ne moraš od njih da tražiš da ti nešto lepo naprave već to same rade. Tako nas muške uče sreći od astala. Još ako neka devojka zaliči na njih po tome, eto od nje postade snajka. Velike su ljubavi, to da vam kažem pravo, deda i baba. Blago onome ko ih ima normalne, da u njima uživa.

Sveštenik navodi da je njegova baka Jelena uvek bila borac.

- Oštra i sposobna. Uvek spremna za napad, ali i za odbranu. Nije joj bilo strano reći šta ima i pred svima. Preživela rat i napustila Slavoniju, Popovića brdo iznad Slavonskog Broda, vinograde i vikendicu. Nikad to prebolela nije. A da joj to nije najveća bol u životu shvatila je tek kad je sina sahranila, tj. mog oca. Na sahrani njegovoj samo sam u nju gledao. Njoj je najteže bilo. Na meni kao sinu i jeste da sahranim oca, ali majke ne bi trebale sahranjivati decu. Ali to je život - opisuje tešku sudbinu svoje bake sveštenik Predrag.

- Živi u Kanadi kod mog strica Dragana. Uvek spremna za akciju i sa svojih 94 godina. Ako slučajno neko spomene reč ,,go"ili ,,idemo", ona se za tren oka stvori u autu spremna za polazak. Umela je i da bije kad nisam bio dobar. Pa eto, volim je, zato što i ona voli mene. Kad je tamo u Kanadi plače za nama ovde, a kad je ovde plače za onima u Kanadi. Ako bi se svi pak skupili plakala bi za sinom. A ako pak svi budemo u raju na okupu plakaće od sreće. Srce je to majčinsko. Hobi joj je gledanje fotografija. Kad ti umru svi koje znaš taj svet živi jedino u tvojim sećanjima i tim albumima. Neka ti bako moja Bog da mirne ostatke tvog života na zemlji i radost u Carstvu Njegovom. Volim te... I svi tvoji Popovići. I Petar, koga uopšte ne voliš najviše - poručio je on.

