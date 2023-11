DONACIJA NURDOR-u: Novčani deo Oktobarske nagrade grada Novog Sada uručili udruženju

Celokupan novčani iznos „Oktobarske nagrade grada Novog Sada“, koju je 23. oktobra dobio za izuzetne rezultate u radu i dostignuća u oblasti privrede organizacijom sajamskih, kongresnih i stručnih manifestacija tokom 100 godina postojanja, Novosadski sajam je donirao Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka, NURDOR-u.

Protokol o donaciji danas su zvanično potpisali Joland Korora, predsednica NURDOR-a, i Nikola Lovrić, generalni direktor Novosadskog sajma, i naglasili da je reč o nastavku saradnje započete proletos na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, kada je u akciji za šestu roditeljsku kuću, u sedam dana manifestacije prikupljeno 946.470 dinara.

foto: Novosadski sajam

– NURDOR za tri nedelje puni 20 godina koje ćemo obeležiti u Beogradu 11. decembra- kaže Korora.- U udruženju sam dve decenije, kada se moj sin razboleo od raka. Dakle, put nije bio lagan, ali je bio veličanstven. Bilo je svega. Mi smo postali jedna respektabilna institucija. Izgradili smo bolnicu u Nišu, najsavremeniju u regionu, renovirali odeljenje u Kragujevcu, imamo šest roditeljskih kuća, promenili smo dva zakona, više od hiljadu volonterskih sati… za 20 godina, osim što smo uložili 500 miliona dinara na onkološka odeljenja u Srbiji, kupovali opremu, krevete, aparate, pacijent monitore, infuzione pumpe, uniforme za medicinsko osoblje, edukovali medicinsko osoblje, volontere, roditelje, organizovali psihosocijalnu podršku i kada me pitaju kako, i zbog čega, ne znam odgovor, već znam samo da je strast moja ista kao i pre 20 godina. Sada samo molim Boga da mi da zdravlja da nastavim dalje. Toliko toga divnog, teškog, fenomenalnog, toliko ljubavi, toliko smrti, dece, toliko svega je bilo i to i predstoji, tako da kada nam neko pruži podršku i kada nas neko oseti, kao što sam ja osetila podršku od vas – to je neprocenjivo i to mi daje snagu da idem dalje. Dok ima dobrih ljudi, a definitivno ih ima, dotle ćemo i mi trajati jer ne možemo sami.

Novosadski sajam je treći put od osnivanja nagrađen Oktobarskom nagradom grada Novog Sada. Najpre 1967., zatim 1979. i ove godine, 23. oktobra na Dan oslobođenja od fašizma.

foto: Novosadski sajam

– Istog trenutka je i doneta odluka, sa kojom su bili saglasni svi zaposleni na Novosadskom sajmu, da celokupan novčani deo nagrade bude doniran Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka, koje ove godine beleži 20 godina predanog rada i brige o deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku-kaže Lovrić. – Nije naša ideja da se ovim postupkom hvalimo i nije slučajno izabran Međunarodni humanitarni dan i nedelja koja je počela Svetskim danom deteta. Sa željom da još jednom skrenemo pažnju na ovo i slična udruženja kojima je potrebna pomoć, Protokol potpisujemo upravo danas. Činimo to u susret praznicima uvereni da će ovaj potez biti još nekome inspiracija da dane koji dolaze, i ne samo praznične, onima kojima je teško učinimo lakšim.

Kako su Joland Korora i Nikola Lovrić najavili, saradnja će se nastaviti.

Promo