ZIMSKI UDAR U SRBIJI, VEJE I U BEOGRADU: Meteorolog otkrio gde se do kraja dana očekuju SNEŽNI NANOSI - Stiže vremenska PROMENA

Srbiju je tokom ovog vikenda zahvatilo veoma jako zahlađenje i pravi zimski udar. Ciklon se formirao ispred obalnog područja Crne Gore i na svom putu ka Egejskom i Crnom moru sa severa je povukao ledenu vazdušnu masu sve do našeg područja, ali i dalje na jug do Jadrana i severa Grčke. Potom je ciklon nastavio svoj put uz crnomorsku obalu Bugarske i doneo snežno nevreme Bugarskoj i Rumuniji, a danas se preko Crnog mora premešta dalje ka Ukrajini i Rusiji.

Danas oko 12.40 u Leštanima počeli su pljuskovi snega.

00:06 Prvi sneg u Beogradu

Na severu Srbije bilo je suvo, a u ostalim predelima od petka posle podne do jutros palo je od 20 do 60 mm padavina po kvadratnom metru, lokalno i više. Padavine su prvo bile u obliku kiše, potom u brdsko-planinskim predelima u obliku snega, da bi kiša prešla u sneg i u drugim nižim predelima Srbije.

U nižim predelima Srbije gde ima snega palo je od 1 do 20 centimetara snega, a u brdsko-planinskim od 20 do 40 centimetara, lokalno na istoku i jugozapadu Srbije i preko pola metra, a na jugoistoku Srbije i do čak 80 centimetara snega.

Najobillniji sneg pao je na planinama istočne Srbije, na Goliji, Zlataru, na planinama Kosova i Metohija, a rekorder su Vlasina, Kukavica, Stara planina i druge planine na jugoistoku Srbije, gde je palo preko pola metra snega, lokalno i do 80 cm.

Sneg je bio praćen i veoma jakim severozapadnim vetrom, koji je u brdsko-planinskim predelima stvarao sbežne nanose i smetove i preko dva metra, pa su mnoga mesta ostala bez struje, a putevi potpuno neprohodni. Najkritičnija situacija je na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije.

U Sjenici je zbog snežnog nevremena proglašeno vanredno stanje.

foto: MUP

U Srbiji će i danas tokom dana biti veoma hladno. Povremeno se očekuje sneg, a biće uslova i za pljuskove snega, naročito posle podne i krajem dana. Jedino će u Vojvodini biti uglavnom suvo.

Današnje padavine neće bitnije uticati na povećanje snega, uglavnom 1 do 5 cm u nižim i do 10 u brdsko-planinskim predelima.

Duvaće veoma jak severozapadni vetar, u brdsko-planinskim predelima se očekuju snežna vejavica i mećava.

Maksimalna temperatura biće od 0°C na jugu do 4°C na severu i istoku Srbije, u Beogradu do 3°C.

U noći ka nedelji padavine će u većem delu Srbije prestati i razvedriće se, samo će slabog snega i dalje biti na istoku i jugoistoku.

(Kurir.rs/Telegraf)