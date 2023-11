PAŽNJA! STIŽE NAM NEŠTO GORE OD SNEGA! Meteorolog upozorio: Najkrtičnija noć i utorak jutro, OVI DELOVI SRBIJE ĆE BITI POGOĐENI

Nakon snežnog vikenda, ovo jutro prilično je mirno u većem delu Srbije. Međutim, RHMZ je upozorio da je već tokom noći moguća ledena kiša.

Meteorolog Nedeljko Todorović gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je otkrio u kojim delovima Srbije možemo očekivati ove padavine.

- Kako nadire topli vazuh, popodne večeras, još će biti vedrine i onda će temperatura da padne ili na nulu ili bizu nule. Pored toga, temperatura bi negde do ponoći pala, verovatno ponegde ispod nula stepeni. Što znači da kad dođu padavine, a dolazi kiša. Ona bi stvarala poledicu i došlo bi do ledene kiše - rekao je meteorolog i dodao:

foto: Kurir televizija

- Nešto veća vratnoća da to bude u zapadnim, jugozapadnim, južnim i istočnim krajevima Srbije i to po kotlinama, pre svega, tog brskog planinskog dela zemlje. Ovde na području Beograda i Vojvodine ne bi trebalo da bude. I gledajući sad opet taj deo Srbije, veća je šansa da to bude u istočnoj Srbiji. Čak u istočnoj Srbiji možda bude i u planinskim predelima. To je onaj masiv preko Đerdapa, Karpatska Srbija, pa negde tamo do Zaječara, Crni vrh, Deli Jovan i ta mesta. Ili Negotin i Zaječar s druge strane planine, prema Vlaškoj dolini.

Todorović je istakao da je ledena kiša u mnogim situacijama dosta opasnija od snežnih padavina.

- U mnogim situacijama ledena kiša je opasnija nego samo padanje snega. Prvenstveno zbog saobraćaja i kretanja uopšte ljudi. Jer mislimo kiša, a u stvari stvori se poledica. Gledajući ovako dinamiku u toku dana, ako i negde poče malo kiše, nije još toliko presudno. Ali posle ponoći je velika šansa da počne kiša. Tako da bi najkritičnije bilo druga polovina noći i sutra ujutro. Možda čak i pre podne u istočnoj Srbiji negde do 9 sati.

Potom se i osvrnuo na same padavine i otkrio šta tačno možemo očekivati.

- Nema ozbiljnih snežnih padavina. Biće padavina, kao što sam rekao, večeras, popodne i u toku noće i sutra. Sutra bi bilo nešto više kiše, ne toliko jaka kao u petak. Jer u petak je bilo nepovoljno, padala je kiša. Čak i na Koponiku je padala kiša u toku jutra i prepodneva, taj dan, pa je onda brzo prešla u sneg i to su bile relativno velike količine padavina u tom delu. U utorak bi bilo najviše padavina ovih dana. Sutra popodne bi kiša prešla u sneg, u planinskim predelima, ali u nižnijim predelima ne bi. Postoji mala mogućnost da ponegde još u nižnijim predelima, tog brskoplaninskog dela zemlje bude nešto kratkotrajnog snega - rekao je.

Kurir.rs/ L.V.

