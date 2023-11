MORALA SAM SAMA DA MU DONOSIM PRUT DA BI ME TUKAO! Ispovest novinarke o BATINAMA koje je trpela i TRAGU KOJE SU OSTAVILE! (VIDEO)

Jedan video snimljen sigurno pre nekoliko decenija dobro je uzdrmao društvene mreže. Na tom snimku deca sa osmehom govore o kažnjavanju batinama.

Na temu fizičkog kažnjavanja dece u emisiji Puls Srbije govorile su Marija Milenković, psiholog i Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira.

Milenković je komentarišući snimak rekla da se batine u vaspitne svrhe razlikuju od zlostavljanja:

foto: Kurir televizija

- Upravo ovo govori koliko su batine nešto što smo izvadili iz konteksta. Nekada, a i sada deca su bila deca. Svako dete u svakom vremenu nosi oličje tog vremena. Nama je sada simpatično kada deca na ovaj način govore o batinama. Verovatno bi danas deca drugačije o tome govorila, ali nisu deca za to zadužena nego mi odrasli. Vaspitanje je jedna kompleksna stvar koja se uči doveka. Mi stalno učimo kako da vaspitavamo svoju decu i kao ona rastu imamo drugačiji pristup - rekla je Milenković i dodala:

02:12 MORALA SAM SAMA DA MU DONESEM PRUT DA BI ME TUKAO! Ispovest novinarke o BATINAMA koje je trpela i TRAGU KOJE SU OSTAVILE!

- Ja kao profesionalac i kao majka stojim iza toga da je zlostavljanje jedna kategorija, a malo čupanja za kosu i malo po zadnjici nešto drugo. Dete će prepoznati da li je roditelj upućen na njega sa punom brigom, a kada to nije slučaj i kada nema batina čak i kada ima nekog spoljnog formalnog uvažavanja, ali bez ljubavi Deca vole granice i njih treba postaviti. Ukoliko one nisu postavljene deca će kasnije mnogo teže razviti empatiju. To je jedan prirodan proces koji može ponekad uključivati i batine i povišen ton roditelja. Danas pogrešno shvatamo slobodu deteta.

foto: Kurir televizija

Stanišić kaže da je i sama dobijala batine, ali da ne misli da je to na nju uticalo negativno:

- Ja sam odrasla na način kao što su ovi mališani. Ja sam vrlo dobro znala za batine. Morala sam tati da donesem prut i da ispružim ruke. Kada napravim nešto što nisam smela, a to sam nekako i sama znala, sama uberem prut, donesem mu i on me lepo išiba. Ja priznam šta sam uradila. Onda me otac pita, dobro, jel bilo potrebe za ovim batinama, zašto si to uradila? Onda sam tako shvatala da postoji nagrada i kazna za ono što ja kao dete uradim. Nisam imala problem sa tim niti mislim da je to ostavilo neke negativne posledice na mene zato što sam dobijala batina po zadnjici ili po rukama.

foto: Printscreen/Twitter

Govorila je i o vaspitanju svoje dece

- Najteža stvar kao majci mi je to vaspitavanje dece. Uvek sam se pitala da li ja dobro vaspitavam svoju decu, da li će izrasti u dobre i kvalitetne ljude i da li treba da ih vaspitavam na način mog oca. To nije zlostavljanje. Kada kažete da neko tuče decu ljudi misle da ih roditelji ubijaju od batina, što ne verujem da rade,a nisu ni u moje vreme.

Kurir.rs/ M.V.

