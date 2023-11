"MUŠKARAC SVIREPO IZBO DVE ĆERKE, A TREĆU UDAVIO?!" Pešić uživo iz Pariza za Kurir: Najnoviji detalji stravičnog zločina

Strašan zločin potresao je Francusku!

Muškarac marokanskog porekla usmrtio je dve ćerke i teško ranio treću u svojoj kući u Alforvilu, nadomak Pariza. On se potom prijavio u policijsku stanicu u Dijepu na Atlantskoj obali, koji se nalazi 200 kilometara dalje od mesta zločina.

Saša Pešić, uključio se direktno iz Pariza, gde je rekao više o ovoj stravičnoj tragediji koja potresa Francusku.

- Pariz i celu Francusku potresa ovaj veoma strašan zločin. Reč je o devojčicama koje imaju 4, 10 i 11 godina. Devojčice od 4 i 10 godina, kada je prva ponoć stigla u kući koju je naveo kao mesto zločina otac, predavši se pre toga u policiji, te dve devojčice od su bile prikrivene nekim ćebadima i bile su ubijene štrim predmetom, najverovatnije nožem. Dok kod devojčice od 11 godina nisu bili nađeni tragovi uboda nožem, pa je prva ponoć prvi mak u misle da može i da je spase. Međutim uzaludno jer ona je ubijena, najverovatnije daljenjem - rekao je Pešić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ono što je veoma interesantno, otac je otišao u policiju i sam se prijavio 200 kilometara od Pariza, u Normandiju, mesto Dijep. Sada se spekuluješ zbog čega je on to tamo uradio kada je 200 kilometara od Pariza? Ovaj ponedeljak je zavio Parizu u crno.

Kako Pešić navodi muškarac koji je počinio ovaj gnusan zločin već je bio osuđivan zbog nasilja u porodici.

- Osumnjičen je osuđivan za više dela nasilja u porodici i nad maloletnicima, preciznije nad svojom decom. U aprilu 2021. godine on je osuđen zbog teškog nasilja u porodici na 18 meseci zatvora, od kojih je 12 meseci zatvora bilo uslovno. Dakle, odležao je tih šest meseci, a posebno je optužen za nasilničko delo prema supružniku uz upotrebu oružja. On je takođe bio optužen i za nasilje nad supružnikom u prisustvu maloletnog lica. I za nasilje prema detetu koji je mlađi od 15 godina. To je sve detaljno opisalo tužilaštvo u prvom saopštenju juče odmah posle ovog zločina - naveo je Pešić i dodao:

04:03 MUŠKARAC SVIREPO IZBO DVE ĆERKE, A TREĆU UDAVIO?! Pešić uživo iz Pariza otkrio detalje stravičnog zločina: VEĆ JE BIO OSUĐIVAN

- On je 28. augusta ove godine odležao tu svoju kaznu i bio je slobodan. Odmah posle 28. avgusta on je imao ponovo pravo da viđa svoju decu. Majka tri preminule devojčice, je živela takođe u regionu Pariza i otac je verovatno mogao da viđa svoju decu jedan ili dva vikenda kako je i u Francuskoj to neki običaj kada otac može da viđa svoju decu. Tako da on nije imao nikakvu zabranu, međutim po prvim nekim informacijama iz francuskh medijima, komšije, ljudi bliski porodici, govore da je on ponekada i pio, da je bio nasilan, tako da niko nije mogao da sluti da će dođi do baš ovako velike tragedije.

