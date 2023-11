"NA JEDNOM STRATIŠTU U NDH STRADALO 38.000 SRBA, A NIJE NI OBELEŽENO!" Istoričar: Tito nikad zvanično nije posetio Jasenovac!

U Zagrebu se održava zasedanje IHRA. Hrvatska je na skupu Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust, u Zagrebu, kojoj prisustvuje 120 državnih zvaničnika i stručnjaka iz 35 država, predstavila inovacije koje planira u okviru jasenovačkog Spomen-kompleksa.

Ovim povodom u emisiji Usijanje govorili su Dušan Bastašić, Udruženje Jadovno 1941, Boško Jakšić spoljnopolitički analitičar i Milan Čolović istoričar.

Čolović je konstatovao da se o žrtvama Jasenovac govorilo kao o žrtvama fašističkog terora, ali ne i o tome ko su ti fašisti.

- Uvek se govorilo: To su žrtve fašista. Nije se govoilo čije su to žrtve i ko su ti fašisti. Nije moglo sve to tako da se prikrije. Postojali su ljudi koji su to preživeli, ali se minimiziralo, guralo se pod tepih. Josip Briz nikada zvanično nije posetio to mesto, a mogao je da poseti sve zemlje na ovom svetu - rekao je Čolović.

Jakšić je uporedio stradane Srba i Jevreja u okupiranoj Srbiji i NDH:

- Mogla bi da se povuče paralela između stradanja Srba i stradanja Jevreja na ovim našim područjima. Procene kažu da je u Kraljevini Jugoslaviji živelo negde oko 73.000 Jevreja, a da ih preživelo 8 do 16 hiljada. Od Jevreja koji su živeli u Hrvatskoj svaki peti je uspeo da preživi. Oni koji su preživeli su se pridružili ili otadžbinskoj vojsci ili Partizanima ili su menjali prezimena. Jasno je da je broj žrtava bio ogroman - rekao je Jakšić i dodao.

- U Hrvatskoj je to sprovodila hrvatska vlast, u Srbiji nije sprovodila srpska vlast. Sve su organizovale nemačke okupacione trupe i to je bitna kvalitativna razlika.

Bastašić je naglasio da se pored Jasenovca treba setiti i drugih stratišta,

- Osim Jasenovca koji je na neki način paradigma svih stradanja, bilo je mnogo manjih stratišta.Zaboravili smo preteču Jasenovca, a to je kompleks logora Gospić - Jadovno - Pag. To je bio prvi likvidacioni centar na području Velebita i ostrva Paga. Od 11. aprila do nekog 20. avgusta 1941, tamo je ubijeno ne manje od 38.000 Srba i oko 2.000 Jevreka. To je područje koje posle rata apsolutno nije obeleženo kako treba.

