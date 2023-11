DOKTOR ACA KOJI LEČI LJUDE PRIKAČEN NA KISEONIK EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Samo u tri klinike na svetu možda ima leka za mene!

Dr Aleksandar Babić (47) iz Trebinja, koji je pobrao simpatije, ali i empatiju celog regiona jer iako ima smrtonosnu cističnu fibrozu, a uz nju i redak Kartagenerov sindrom, svakodnevno leči ljude prikačen na kiseonik za Kurir ističe da čeka poziv iz čuvene AKH klinike u Beču da ide po život i spas!

Dr Aca, kako ga celo Trebinje zna, naš poziv zatiče u trenutku dok pacijentu u domu zdravlja u ovom gradu, gde radi kao porodični lekar, radi ultrazvuk srca. Naravno, u nosu ima cevčicu preko koje diše i živi, a koja je prikačena za koncentrator kiseonika od koga se ne odvaja.

- Najmanje 20 sati dnevno sam na koncentratoru i to na protoku od tri litra kiseonika. Još od 2021. sam na njemu, ali do pre nekoliko meseci sam ga koristio smo kući. Međutim, sad sam prilično loše i bez kiseonika ne mogu ni na poslu jer se jako zamaram, tako da bez koncentratora ne mogu ni tri koraka da napravim. Kolege su me od starta podržale, a neki pacijenti su se čudili, plakali, krstili, ali svi se se već na mene navikli - kaže za Kurir Babić i dodaje:

Dr Babić sa koncentratorom u ambulanti foto: privatna arhiva

- Najlakše je predati se i sedeti kući. Ali ja se nikad ne predajem i smatram da je najvažnije da dok je čovek živ iskoristi svaku priliku, pa tako i ja koristim ovu da radim. Doduše, na malo neobičan način.

Ova komplikovana i teška priča počela je u tadašnjem Zapadnom Berlin 1976. godine, kada je rođen Aleksandar Babić.

- Na rođenju je otkriveno da imam Kartagenerov sindrom, odnosno totalnu inverziju organa, koji su kod mene postavljeni kontra u odnosu na ono što je normalno, pa mi je srce, recimo, na desnoj strani. Sve je kao u ogledalu. Tada su mi konstatovane i brohniekstazije - obostrano urođeno proširenje bronha. Lekari su rekli da je velika verovatnoća da će mi se tokom života razviti cistična fibroza, do čega je i došlo pre dve godine - objašnjava dr Babić.

Roditelji odlučuju, nastavlja doktor, da se 1984. vrate u Trebinje. On sam medicinu završava u Novom Sadu, pa se vraća u svoje Trebinje, gde daje neverovatan primer o jakoj volji svima.

ZLATA MOŽE DA POtPIŠE SVE AKO PADNEM U KOMU Najveća podrška, već 25 godina, dr Babiću je supruga Zlata. - Ona mi je maksimalna podrška u svemu, sve zna, u sve je upućena i ima moje ovlašćenje u slučaju da mi se nešto desi, kao recimo da padnem u komu, da umesto mene može sve potpisivati - ističe dr Babić.

Za ovog neobičnog čoveka šira javnost je saznala posredstvom društvene mreže nakon objave njegovog prijatelja dr Ivice Zdravkovića, s kojim je napisao knjigu o ultrazvuku. Region se digao na noge. Traži se leka za dr Babića.

foto: Facebook

- Samo tri su klinike na svetu gde možda ima leka za mene - u Beču (AKH), u Barseloni (Val d Herbon) i u Kaliforniji u SAD (Cedar Sinai). Stvari dodatno komplikuje moj Kartagenerov sindrom. Poslao sam sve papire u AKH kliniku, sad će doktori u Beču da pogledaju da li postoji neka druga predopcija i nekakvo izvodljivo rešenje pre transplantacije pluća, koju ni ne mogu uraditi kao državljanin Srbije ili BiH (imam oba državljanstva), jer mi nismo u Eurotransplantu. Čekam odgovor da li treba neke dodatne analize ovde da uradim i što je najvažnije koliko košta pregled i odlazak tamo jer ni za to nemam novac, pa da pokrenemo akcije prikupljanja novca preko humanitarnih fondacija u Beogradu i Sarajevu - navodi dr Babić i dodaje:

- Postoji teoretski još jedna opcija, koja deluje komplikovana i dugotrajna - pošto sam rođen u Berlinu da tražim nemačko državljanstvo, čijim dobijanjem bih, nadam se, lako dobio pluća i otišao na transplantaciju.

Jelena . S. Spasić