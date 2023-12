OVA 2 SPLIĆANA SE BAVE NEOBIČNIM ZANATOM I IMAJU 20 FIĆA: Kupci nude do 15.000 evra, ali ih ne prodaju! Imaju jednu želju (FOTO)

Splićani Marin Jovanović (26) i Josip Biloš (22) bave se neobičnim zanatom odnosno popravljaju stare "Fiće" i time im produžavaju vek trajanja, a kako kažu "Zastava 750" iliti popularni "Fića" je za njih ljubav, a ljubav se ne prodaje! Trenutno imaju 20 svojih Fića!

Ovaj mali putnički automobil bivše SFRJ davno je iščezao sa učica i auto-puteva u Srbiji, ali dva mladića iz Splita se trude da ovom vozilu produže vek.

foto: Privatna arhiva

- Moje interesovanje i ljubav prema Fići je postojala od malih nogu, a otac me odmalena upoznao sa starim automobilima i motociklima, pa sam tako i zavoleo Fiću. Nakon srednje škole mene je ljubav prema Fići spojila s prijateljem Josipom sa kojim popravljamo automobile. Znali smo se od srednje škole jer smo završili za automehaničare, ali upoznali smo se na putu i slučajno upoznali kada smo počeli da pričamo o ovome - priseća se Jovanović za Kurir pa nastavlja:

foto: Privatna arhiva

- Mnoge automobile sam probao, ali nijedan nije kao Fića. On ima svoj prepoznatljiv oblik, karakteristike, dimenzije, mali auto, a tako praktičan i pruža najbolji ugođaj. Moja ljubav je usmerena prema tome da ovaj auto što duže živi na putevima. Za sada ih imamo ukupno 20. Mnogi nas zovu i pitaju da li ih prodajemo, ali ljubav se ne prodaje iako bi neki platili od 5.000 evra do čak 15.000 evra. Ovo vozilo uvek ima svog kupca.

foto: Privatna arhiva

Marin kaže da delove za Fiću nabavlja iz Beograda.

1 / 4 Foto: Privatna arhiva

Zanimljivosti o Fići Proizveden u "Crvenoj Zastavi" u Kragujevcu" Fića je jugoslovenski mali putnički automobil koji se proizvodio u "Crvenoj Zastavi" u Kragujevcu po licenci italijanskog "Fijata". Prvi "Fića" je proizveden je 18. oktobra 1955, a poslednji primerak novembra 1985. godine. U periodu od 30 godina proizvedeno je čak 923.487 primeraka vozila koje je nezvanično proglašeno za "nacionalnu klasu". Poslednji proizvedeni automobil bio je model "Z-750 LE" koji se čuva u Muzeju "Zastava".

- Planirali smo da dođemo po delove i obiđemo gradove. Za sada imamo isplaniranu neku rutu od Splita idemo za Zagreb, pa za Vukovar, a onda Novi Sad i Beograd. Iz Srbije do Sarajeva pa do Podgorice. Stalno nas zovu ljudi koji imaju Fiće pa planiramo i da ih posetimo, ali i zbog samog doživljaja. Do sada smo najdalje otišli do Zagreba, ali ovo će biti drugačije - naglašava Jovanović i dodaje:

Ruta za putovanje Fićom Split

Zagreb

Vukovar

Novi Sad

Beograd

Sarajevo

Podgorica

Split

foto: Privatna arhiva

- Trenutno slažemo "trkačkog" Fiću, pa ćemo se u skorijoj budućnosti ukljuciti i u trke. Otac me je odmalena vodio na trke pa mi je to ostalo i dan danas. Fićo je legenda koja živi večno. To je nacionalna klasa i treba da opstane - zaključio je Jovanović:

Kurir.rs/ A. K.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

02:35 AUTOMEHANIČAR UPOZORAVA: OVO OBAVEZNO TREBA PROVERITI PRED PUT! Noviji automobili nemaju najbolju bezbedonosnu opremu?