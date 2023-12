"BILA SAM U 4. STADIJUMU RAKA PLUĆA, O DRŽAVNOM TROŠKU SAM UZELA INOVATIVNI LEK" Pacijentkinja: Ili to ili me ne bi bilo!

Magnetna rezonanca, prva u Jablaničkom okrugu, počela je juče da radi u bolnici u Leskovcu, a početku rada prisustvovali su direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Kako je naglašeno, magnetna rezonanca u Leskovcu značajna je za ceo jug Srbije.

S obzirom na to da će se njome rasteretiti liste čekanja u Kliničkom centru u Nišu, jer pacijenti iz Leskovca više neće morati da odlaze u Niš, a tu će se pregledati i pacijenti iz Vranja.

Podsećamo da su se na listi lekova Republičkog fonda za zdravstveno osguranje našlo i 16 najsavremenijih lekova za lečenje velikog broja onkoloških oboljenja.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su detaljnije pričali o blagodatima ove novine jesu dr Spasoje Popević, pulmolog Klinika za pulmologiju UKCS i Đurđina Jovanović, učiteljica, pacijentkinja koja je pobedila karcinom pluća u četvrtom stadijumu.

Iako se izborila sa opakom bolešću, Jovanović i dalje prima imunoterapiju, a sada je za Kurir obrazložila kako je taj period izgledao.

- Pre skoro četiri godine, dijagnostikovan mi je karcinom pluća, u to vreme je Republički fond za zdravstveno osiguranje doneo odluku da proširi listu lekova, a u tu listu se svrstao i moj savremeni lek. Bila sam među prvim pacijentima, ne i jedina, koja je prvu terapiju primila na račun države - započela je Jovanović.

Potom je detaljnije pričala o terapiji na račun države, te koliko je to olakšalo, ali i koja bi bila alternativa da do toga nije došlo:

- Ili ti lekovi ili Đurđine više nema. U mom slučaju, to bi tako bilo. Bila sam četvrti stadijum, imala sam više od 20 kilograma manje nego sada, bila sam pod dejstvom opijata jer sam trpela neizdržive bolove, imala sam poveći broj udaljenih metastaza. Osim toga, izliv, koji uzrokuje karcinom, tako da je to dodatno ugrožavalo i otežavalo život. Nisam mogla samostalno da dođem do dnevne bolnice gde se lečim, dakle uz pomoć članova porodice, nisam sama mogla hodati. Nakon što sam primila tu prvu terapiju, do druge me delio 21 dan, a u tom periodu sam osetila da mi je bolje, a to bolje nije značilo da sam mogla da ustanem, ali mi je bilo dosta lakše da dišem. Osetila sam svoj dah. kada napunim pluća, a to se pre te terapije nije dešavalo.

S obzirom na to da je reč o inovativnom leku, Jovanović je odgonetnula da li je imala sumnje oko konzumiranja leka i terapija:

- Pre početka primanja terapije, jer mi je stanje bilo loše, mislila sam da mi nema pomoći. Međutim, od tog trenutka, moja psiha se potpuno promenila, kao i moj način sagledavanja celokupnog problema. Vremenom, kada sam uzela i naredne terapije, počela sam da hodam normalno, čak sam se vratila i na posao. Psiha je veoma važna.

Popević je obrazložio koliko ovi lekovi povoljno utiču, odnosno u kolikoj meri menjaju stvarnost:

- Lekovi menjaju mnogo, a i sada se proširuje lista inovativnih lekova. To svakako pomaže da naši pacijenti, čak i u četvrtom stadijumu bolesti, žive mnogo duže i kvalitetnije nego sa konvencionalnom terapijom. Međutim, da bi se zaista smanjilo oboljevanje potrebno je raditi na više nivoa. Prvi jeste pušenje, mora da se smanji broj pušača, a edukacija za to bi trebalo da ide još od predškolskog uzrasta. Tako se radi u zemljama Evrope. Mi smo na drugom mestu u Evropi po ljudima koji obole od raka, a to je zbog velikog broja pušača. Na prvom mestu je Mađarska. Doduše, i u Grčkoj i Turskoj je visok stepen ovog oboljevanja tog raka pluća koji je zavistan od pušenja. Mora se raditi na prevenciji i prestanku pušenja.

Potom je doktor napomenuo da je rak pluća veoma podmukla bolest, pa je šokirao razlogom:

- Rak pluća je podmukla bolest jer u plućima ne postoje živci koji prenose bol, pa ako pacijent ima tegobe, to znači da je rak u odmaklom stadijumu. Tada se može lečiti samo uz pomoć lekova ili zračenjem. Vrlo je važno da se proceni, da se rak što ranije otkrije i krene da se leči. Jedna od metoda jeste skrining raka pluća, za koju se nadamo da će zaživeti iduće godine u Srbiji. Tu bi se otkrio rak u ranom stadijumu, i na taj način izlečiv.

Nedugo zatim je komentarisao magnetnu rezonancu, prvu u Jablaničkom okrugu:

- Magnetna rezoranca je rutinska, standardna metoda i ona mora da bude dostupna i na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite. Nama, pulmolozima, je to od značaja, a prvenstveno mislim na magnetnu rezorancu glave, jer mnogo pacijenata sa rakom pluća dođe u bolnicu ne zbog tegoba respirativnog sistema, već zbog simptoma metastaza. Pacijentu se naprimer naglo oduzme jedna polovina tela ili prestane da govori, pa dođe u bolnicu gde otkriju da je u pitanju metastaza u glavi. To mora brzo da se leči, a pravi put za to je prava dijagnostika.

